Июльский ужин Le Chaine De Rotisseur Phuket

Дата/Время начала: 29 Июля 2020, 07:00 PM - 29 Июля 2020, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем вас вновь отдать должное качественным напиткам, еде и хорошей компании. Мы выходим из принудительной спячки с новыми историями и новым опытом, которыми стоит поделиться. А где лучше этого сделать, чем на ужине гильдии, каждый из которых славится славится среди гурманов идеальной кухней и идеальным обществом. Мы с нетерпением ждем возможности снова увидеть всех вас и насладиться кулинарными творениями знаменитого шефа Ноя и команды ресторана Suay Cherngtalay. Дата: среда, 29 июля 2020. Время: встреча гостей – 19:00, начало ужина – 19:30. Цена: 4000 бат для членов гильдии, 4500 бат для прочих госте. Дресс-код: смарт-кэжуал (для членов гильдии – с регалиями общества).