Иван Шарапов: Русский музыкант на тайской сцене

В 2015 году Иван Шарапов начал свое путешествие по тайским сценам с концерта в Лагуне. Теперь он возвращается туда, откуда начал – на Laguna Phuket Food & Music Festival.

6 Апреля 2018 12:00:00

Три года назад, в феврале 2015-го, в редакцию «Новостей Пхукета» постучался музыкант. Вернее, сперва он позвонил по телефону, обрадовался, что кто-то говорит по-русски, и спросил, можно ли заглянуть и познакомиться. Заглянуть, конечно, было можно, и пару дней спустя мы с Иваном сидели за столом в и беседовали. Время было уже позднее, редакция опустела, спешить было некуда.

С подкупающей непосредственностью Иван – пианист и оперный баритон – рассказывал, что только переехал на Пхукет и думает, с чего здесь начать. Он говорил о Москве, ставил со смартфона записи своих выступлений, интересовался, можно ли выступить на радио и вообще, где и для кого здесь можно сыграть. Мы договорились, что обязательно организуем концерт на радио и сделаем интервью, но в тот момент никто не догадывался, что на это уйдет три года. И за эти три года в жизни Ивана Шарапова произойдет столько всего, что вместо статьи в пору будет писать повесть.

Пару недель назад мы с Иваном снова встретились, и в этот раз интервью было не избежать. Музыканту предстоял концерт на Laguna Phuket Food & Music Festival, с которого в 2015 году и начался его музыкальный вояж по Таиланду.

Где здесь можно сыграть?

Иван Шарапов – выпускник Академического музыкального колледжа при Московской государственной консерватории и Московского государственного университета культуры и искусств. Впрочем, более актуальный на данный момент статус – преподаватель музыки, в том числе в Православном колледже при Троицком храме.

В Иване подкупают две вещи – обезоруживающая открытость и горячее желание играть. Именно это привело его в свое время в «Новости Пхукета».

«Любая музыка должна приносить удовольствие людям, она должна звучать. Это не то искусство, которое может лежать в столе. Когда музыка не звучит, она мертва», – объясняет Иван. И не только объясняет, но и показывает личным примером, что неподходящего места для музыки – в том числе, классической – просто нет.

«По иронии судьбы первый концерт был у меня как раз в Лагуне, причем получилось все случайно. Это был такой же фестиваль, как будет в этом году. Тогда я только приехал из Москвы, пошел погулять по окрестностям и увидел, что люди устанавливают сцену. Все было немного странно, но мне захотелось спеть. Я подошел к организаторам фестиваля и просто спросил, могу ли я в конце концерта, уже после программы, исполнить парочку итальянских песен. Они согласились. Я ответил: «Хорошо, я пошел домой за костюмом». У меня осталась фотография, где я в костюме кланяюсь с той сцены в Лагуне», – рассказывает Иван.

С той же непосредственностью музыкант открывал и другие двери. После Лагуны были концерты в больнице Mission Hospital, на открытии региональной штаб-квартиры полиции, в пхукетском доме престарелых в Паклоке, на мероприятиях российского посольства в Бангкоке. Был и зарубежный концерт, организованный Россотрудничеством в Малайзии.

Страница Ивана Шарапова в Facebook – это череда видео с выступлений, и эти видео рассказывают о нем больше, чем любые слова. Отдельным сюрпризом лично для меня стал ролик, снятый на колокольне Троицкого храма, где музыкант попробовал себя в роли звонаря.

Среди необычных концертов, кроме перечисленных выше, Иван выделяет выступление на благотворительном вечере под эгидой Красного Креста в Бангкоке и «Концерт для слона» в Phuket Elephant Sanctuary, где его благодарной публикой была 37-летняя слониха Тонг Квау. В нетронутых джунглях Иван играл на клавишных, а слониха слушала пианиста и похрустывала заранее припасенными для нее арбузиками.

Марафон памяти

Особняком среди концертов Ивана Шарапова в Таиланде стоит марафон в память о Раме IX в бангкокском выставочном комплексе River City Bangkok. В течение девяти часов – с перерывом лишь на национальную минуту молчания – Иван исполнял композиции Его Величества, классические произведения и современные мелодии. Люди приходили и уходили, кто-то оставался послушать, кто-то нет... а Иван продолжал играть на превосходнейшем, как он сам признается, рояле Yamaha, который установило представительство Yamaha в Таиланде. Играть в честь Короля Пхумипона Адульядета.

Иван вспоминает, что идея почтить музыкой память ушедшего из жизни монарха-музыканта родилась у него примерно в декабре 2016 года. Затем задумка эволюционировала в концепцию девятичасового марафона.

«Каждый час у меня открывался композицией, написанной Королем. После этого шло произведение Рахманинова, затем – Шопена, затем – известная песня советского нашего периода, следом – известная зарубежная песня. Всего у меня было заготовлено девять книг с нотами, по числу часов. Всего – около ста с чем-то произведений. И я начал готовиться», – вспоминает Иван.

«Это была очень большая ответственность для все нас. Я разговаривал со своими друзьями из числа спортсменов-марафонцев. Спрашивал, как они выдерживают нагрузку в течение такого времени, какая у них система питания. Все на полном серьезе», – признается музыкант.

Иван говорит, что ключевым моментом для него было именно планирование программы на девять часов: выбрать место для каждой песни, выбрать кульминационные места. На тренировках музыкант пробовал исполнять трехчасовые сеты, но в день события – 13 октября 2017 года – ему предстояла сыграть все девять. При этом все произведения, отобранный для марафона, были сложными.

«Потом наступил день мероприятия. Посол российской федерации Кирилл Барский официально открыл марафон, мы дали интервью тайскому телеканалу Spring News и все. Началось», – просто говорит Иван.

Поддерживающая музыканта команда рассказывала, что проходившие мимо музыканта посетители River City не могли поверить, что все девять часов марафона за роялем будет один человек, который сумеет без остановки сыграть сотню композиций. Иван Шарапов сумел.

«А когда все получилось... Было просто приятно, что я это все же сделал. Честно говоря, даже не чувствовалось особого упадка сил, может быть, потому что я был на душевном подъеме. Та миссия, которую мы выполнили – это была миссия от лица всех русских людей. Мы отдавали дань уважения человеку, который превратил Таиланд в страну, в которую всем нам приятно приехать, в которой мы живем, в которой мы можем хорошо работать, хорошо отдыхать, воспитывать детей. Это была наша благодарность Его Величеству», – объясняет Иван.

Под пхукетским небом

На фестивале в Лагуне Иван Шарапов исполнит многое из того, что звучало в честь Короля на октябрьском марафоне, включая русскую и зарубежную классику, а также композиции Пхумипона Адульядета.

«Будут классические фортепианные произведения, в основном, Рахманинов и Шопен. Обязательно будут Королевские песни в моем переложении, поскольку они пользуются очень большим успехом и популярностью у людей. Тайцы очень сильно любят песни своего Короля, знают их наизусть. Любой таец может с любого места песню продолжить. Может быть, прозвучат несколько оперных номеров и пара популярных песен на разных языках мира. Начинаться выступление будет как инструментальное, а кульминацией будут вокальные номера», – делится Иван подробностями программы.

«Очень надеюсь, что программа получится разнообразной», – добавляет он.

Выступление предполагается в живописном местечке у пляжа Банг-Тао, известном как Laguna Grove. Это площадка под открытым небом у одного из озер Лагуны, того самого, на берегах которого располагаются Cassia и Outrigger. Импровизированный концертный зал со всех сторон окружают пальмы и аккуратно подстриженный кустарник, сквозь которые кое-где проглядывает водная гладь. Там организаторы фестиваля оборудуют сцену и сидячие места для гостей. Вместо крыши над головами будет звездное небо.

«И обязательно, конечно, будет качественная аппаратура, будет соответствующий микрофон для вокала. Со звуком будет все хорошо», – обещает Иван, и сразу напоминает, что идея классики под открытым небом – хорошо зарекомендовавший себя в Европе формат.

«На самом деле в мире немало фестивалей классической музыки под открытым небом. Например, есть фестиваль в Вайльбурге в Германии, на котором слушатели сидят на склоне холма, а внизу играет симфонический оркестр играет. Если мы вспомним, такой концерт был и у знаменитого трио теноров – Паваротти, Каррераса и Доминго – в римских термах Каракаллы и на Марсовом поле у подножья Эйфелевой башни», – перечисляет Шарапов.

Услышать в живую трех легендарных теноров нам, конечно, больше не суждено. Но один по-настоящему впечатляющий баритон и не менее впечатляющее фортепиано прозвучат в Лагуне уже через три недели.

Трехдневный Laguna Phuket Food & Music Festival пройдет в Laguna Grove 27-29 апреля, Иван Шарапов будет выступать 28 числа, во второй день мероприятия. Также в фестивале примут участие группы Bodyslam, Sweet Mullets, Black ‘n’ Blue и Joe & Kong.

Фестиваль начинается в 16:00, концерты – в 20:00. Инфонмация о билетах – на сайте www.lagunaphuket.com/foodandmusicfestival.