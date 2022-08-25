Иван Шарапов даст концерт в православном храме на Пхукете

Российский пианист Иван Шарапов выступит на Пхукете. Концерт состоится 28 августа в православном Храме Святой Троицы в Таланге и будет приурочен к празднику Успения Пресвятой Богородицы.

Новости Пхукета

25 Августа 2022, 04:27 PM

Иван Шарапов даст концерт в Храме Святой Троицы на Пхукете в воскресенье, 28 августа.

В воскресенье, 28 августа, православные отмечают один из двунадесятых праздников – день Успения Пресвятой Богородицы.

Праздничная служба в пхукетском храме начнется в 8:00, а в полдень свое место за клавишами займет пианист Иван Шарапов. Для собравшихся прозвучат произведения Баха, Генделя, Чайковского и Рахманинова.

Иван рассказывает, что в православных храмах Таиланда выступал всего два раза, причем первый концерт был именно в Храме Святой Троицы на Пхукете, где, по словам музыканта, очень хорошая естественная акустика.

«Просто православная община – это не только молитвы и таинства, ритуалы, но и обычная человеческая жизнь, в которой классическая музыка занимает свое почетное место. В Евангелии Христос говорит: «Я пришел для того, чтобы они обрели во всей полноте» (Ин 10:10)», – говорит музыкант.

По словам пианиста, из-за коронавируса концертов в последние годы, действительно, было немного, а непосредственно на Пхукете он не выступал «очень и очень давно». Сейчас появилась возможность это исправить.

«Мне очень радостно, что сейчас мы можем снова встретиться со слушателями. И конечно, людям просто хотелось бы просто куда-то выйти и что-то послушать. Надеемся, что наш концерт принесет им радость и доставит удовольствие», – отмечает Иван.

Начало концерта в 12:00, вход свободный. Храм Святой Троицы на Пхукете находится в Таланге. Схему проезда можно найти на странице Facebook.com/orthodox.phuket.