Итоговое шоу года в KIS
Дата/Время начала:
22 Июня 2018 12:00:00
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23 Июня 2018 12:00:00
Каждый год со своего открытия в 2011 году школа Kajonkiet International School, Phuket собирает гостей на июньское итоговое шоу в честь окончания учебного года. В этот раз школа поставит спектакль "Доктор Дулиттл" на сцене школьного кампуса по адресу 125/1 Soi The Valley 1, Praphuketkaew Road Kathu, Phuket. Зрителей ждут два показа - в пятницу, 22 июня, и в субботу, 23 июня. Не пропустите увлекательный спекталь учащихся KIS, наполненный восхитительными песнями и актерской игрой. Приглашаем всех желающих!