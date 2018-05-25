Итоговое шоу года в KIS Дата/Время начала: 22 Июня 2018 12:00:00 - 23 Июня 2018 12:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Каждый год со своего открытия в 2011 году школа Kajonkiet International School, Phuket собирает гостей на июньское итоговое шоу в честь окончания учебного года. В этот раз школа поставит спектакль "Доктор Дулиттл" на сцене школьного кампуса по адресу 125/1 Soi The Valley 1, Praphuketkaew Road Kathu, Phuket. Зрителей ждут два показа - в пятницу, 22 июня, и в субботу, 23 июня. Не пропустите увлекательный спекталь учащихся KIS, наполненный восхитительными песнями и актерской игрой. Приглашаем всех желающих! КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Чипи Добавьте новостную ленту на свой сайт