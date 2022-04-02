Итоги жеребьевки ЧМ 2022

На момент подготовки материала по квартетам были распределены 29 участников из 32. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Состав групп следующий:
Группа А:
- Катар,
- Эквадор,
- Сенегал,
- Нидерланды.
Группа B:
- Англия,
- Иран,
- США,
- Уэльс, Шотландия или Украина.
Группа C:
- Аргентина,
- Саудовская Аравия,
- Мексика,
- Польша.
Группа D:
- Франция,
- Перу, Австралия или ОАЭ,
- Дания,
- Тунис.
Группа E:
- Испания,
- Коста-Рика или Новая Зеландия,
- Германия,
- Япония.
Группа F:
- Бельгия,
- Канада,
- Марокко,
- Хорватия.
Группа G:
- Бразилия,
- Сербия,
- Швейцария,
- Камерун.
Группа H:
- Португалия,
- Гана,
- Уругвай,
- Южная Корея.
Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре. Всего организаторами заявлены восемь стадионов. В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре.
Сборная России не будет участвовать в турнире из-за санкций ФИФА, наложенных в связи с проведением специальной военной операции в Украине. До начала боевых действий россияне были среди участников стыковых матчей – команда должна была сыграть с Польшей, а в случае победы – с победителем пары Швеция-Чехия. Путевка в итоге досталась полякам, которые обыграли шведов и по итогам жеребьевки попали в группу С.