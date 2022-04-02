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Итоги жеребьевки ЧМ 2022

В ноябре-декабре этого года в Катаре состоится розыгрыш очередного Чемпионата мира по футболу. 1 апреля в Дохе прошла жеребьевка, в ходе которой участников будущего мундиаля распределили по группам.

Новости Пхукета

2 Апреля 2022, 02:59 AM
Официальный мяч Чемпионата мира 2022 в Дохе. Фото: Adidas

Официальный мяч Чемпионата мира 2022 в Дохе. Фото: Adidas

На момент подготовки материала по квартетам были распределены 29 участников из 32. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Состав групп следующий:

Группа А:

  • Катар,
  • Эквадор,
  • Сенегал,
  • Нидерланды.

Группа B:

  • Англия,
  • Иран,
  • США,
  • Уэльс, Шотландия или Украина.

Группа C:

  • Аргентина,
  • Саудовская Аравия,
  • Мексика,
  • Польша.

Группа D:

  • Франция,
  • Перу, Австралия или ОАЭ,
  • Дания,
  • Тунис.

Группа E:

  • Испания,
  • Коста-Рика или Новая Зеландия,
  • Германия,
  • Япония.

Группа F:

  • Бельгия,
  • Канада,
  • Марокко,
  • Хорватия.

Группа G:

  • Бразилия,
  • Сербия,
  • Швейцария,
  • Камерун.

Группа H:

  • Португалия,
  • Гана,
  • Уругвай,
  • Южная Корея.

Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре. Всего организаторами заявлены восемь стадионов. В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре.

Сборная России не будет участвовать в турнире из-за санкций ФИФА, наложенных в связи с проведением специальной военной операции в Украине. До начала боевых действий россияне были среди участников стыковых матчей – команда должна была сыграть с Польшей, а в случае победы – с победителем пары Швеция-Чехия. Путевка в итоге досталась полякам, которые обыграли шведов и по итогам жеребьевки попали в группу С.

 

 

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