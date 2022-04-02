Итоги жеребьевки ЧМ 2022

В ноябре-декабре этого года в Катаре состоится розыгрыш очередного Чемпионата мира по футболу. 1 апреля в Дохе прошла жеребьевка, в ходе которой участников будущего мундиаля распределили по группам.

Новости Пхукета

2 Апреля 2022, 02:59 AM

Официальный мяч Чемпионата мира 2022 в Дохе. Фото: Adidas

На момент подготовки материала по квартетам были распределены 29 участников из 32. Еще три путевки будут разыграны в стыковых матчах. Состав групп следующий:



Группа А:

Катар,

Эквадор,

Сенегал,

Нидерланды.

Группа B:

Англия,

Иран,

США,

Уэльс, Шотландия или Украина.

Группа C:

Аргентина,

Саудовская Аравия,

Мексика,

Польша.

Группа D:

Франция,

Перу, Австралия или ОАЭ,

Дания,

Тунис.

Группа E:

Испания,

Коста-Рика или Новая Зеландия,

Германия,

Япония.

Группа F:

Бельгия,

Канада,

Марокко,

Хорватия.

Группа G:

Бразилия,

Сербия,

Швейцария,

Камерун.

Группа H:

Португалия,

Гана,

Уругвай,

Южная Корея.

Чемпионат мира будет проходить с 21 ноября по 18 декабря в Дохе, Аль-Хоре, Лусаиле, Аль-Райяне и Аль-Вакре. Всего организаторами заявлены восемь стадионов. В матче открытия сборная Катара сыграет против команды Эквадора на стадионе «Аль-Байт» в Аль-Хоре.

Сборная России не будет участвовать в турнире из-за санкций ФИФА, наложенных в связи с проведением специальной военной операции в Украине. До начала боевых действий россияне были среди участников стыковых матчей – команда должна была сыграть с Польшей, а в случае победы – с победителем пары Швеция-Чехия. Путевка в итоге досталась полякам, которые обыграли шведов и по итогам жеребьевки попали в группу С.