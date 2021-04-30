Итоги недели опасности на дорогах Пхукета

Введенные из-за коронавируса ограничения на поездки и отмена массовых мероприятий не помогли властям Пхукет достичь заявленной цели и полностью избежать смертей в ДТП за семь дней повышенной опасности на дорогах.

Новости Пхукета

1 Мая 2021, 04:00 PM

Итоги седьмого дня дорожного контроля и всей недели. Фото DDPM

Итоговая статистика властей: 21 зарегистрированная авария, 20 госпитализированных водителей и пассажиров, один погибший мотоциклист.

Первые два дня повышенной опасности на дорогах (10-11 апреля) прошли без ДТП с летальным исходом, что соответствовало изначально намеченной цели властей острова. Количество госпитализированных жертв дорожных аварий составило четыре человека. Во всех случаях речь шла о мотоциклистах без шлемов.

Согласно данным пхукетского офиса Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) первый случай произошел 10 апреля, когда аварию попал 52-летний мужчина. Мотоциклист потерял управления на дороге у поселка Supalai Hill в Рассаде и получил травму. Сперва его доставили в больницу Mission Phuket Hospital, а оттуда перевели в Vachira Phuket Hospital.

В отчете DDPM говорится, что мужчина управлял мотоциклом без шлема. В крови были обнаружены следы алкоголя.

На следующий день пострадали уже три человека. 48-летний Прасерт Сэнгсуван упал с мотоцикла по пути из Патонга в Кату, инцидент произошел у перекрестка Сико. Мужчина получил ссадины на лице и теле. Его доставили в Vachira Phuket Hospital.

Две других аварии произошли в Таланге. В первой пострадал 49-летний Паньякит Срисуван, который потерял контроль над у магазина стройматериалов Thai Watsadu, получил несколько травм корпуса и повредил голову. К моменту прибытия медиков мотоциклист был без сознания. Сперва его доставили в Thalang Hospital, а затем перевели в Vachira Phuket Hospital.

Наконец, последним пострадавшим того дня стал не названный 13-летний подросток, не справившийся с маневром уклонения от некого автомобиля. Авария также произошла на Thepkrasattri Rd. (в районе АЗС Shell) в Срисунтхорне. Результатом падения стала открытая травма ноги и синяки.

Первая авария с летальным исходом была зафиксирована 12 апреля. Согласно отчету DDPM за соответствующий день, 50-летний Хироши Чамото не справился с управлением мотоциклом на узкой дороге в районе поселка Moo Baan Suan Chor Phon около 17:15. Мужчина ехал на высокой скорости и без защитного шлема на голове.

Мотоциклист получил тяжелые травмы головы и торса. От отчете DDPM отмечается, что он упал с мотоцикла сам. Пострадавшего срочно доставили в больницу Vachira Phuket Hospital, но спасти его не удалось.

Также 12 апреля с травмами были госпитализированы 37-летняя мотоциклистка Ритчапорн Раттанарат, упавшая на склоне холма ведущего к пляжу Ката. Ехавшая без шлема женщина получила травму головы и повредила бедро. В качестве предполагаемой причины аварии называется высокая скорость движения.

В тот же день была госпитализирована 22-летняя Чутима На-Пхатталунг, упавшая с мотоцикла на Damrong Rd. в Пхукет-Тауне. Женщина также ехала на высокой скорости без шлема.

В тамбоне Кату пострадал 23-летний Пияпонг Петкханчай, мотоцикл которого врезался в заднюю часть кузова грузовика. Инцидент произошел перед рестораном Kai Tong на Wichit Songkram Rd около 11:10. Защитного шлема на голове мужчины также не было.

Наконец, в Срисунтхорне не справился с управлением мотоциклом 44-летний Кхаоджонпонг (полное имя не указано). Мужчина упал на асфальт при выполнении разворота. Причиной аварии вновь называется слишком высокая скорость.

На следующий день, 13 апреля, в дорожных авариях пострадали три человека. 58-летняя Джэм Нучин на мотоцикле столкнулась с грузовиком у магазина Cheap Palai на Chao Fa East Road в Чалонге около 11:50 утра. Женщина была без шлема и получила травмы лицу и другие повреждения.

Вечером того же дня столкнулись два мотоцикла на Sri Suthat Rd. в Рассаде. Госпитализация понадобилась лишь 38-летней Тхет Нве Вин. Характер полученных травм неизвестен.

За среду, 14 апреля, было зафиксированы пять новых аварий, в которых пострадали пять человек. Вечером 14 апреля был госпитализирован 64-летний гражданин Канады Пол Джереми Дэнсер, упавший с мотоцикла на Wiset Rd. Мужчина сломал правую руку и правую же ключицу. На голове мотоциклиста в момент происшествия был защитный шлем.

Также 14 апреля пострадал 53-летний водитель автомобиля Порнпрасерт Сэтан. Во время выполнения разворота на Bypass Rd. у отделения банка Krungsri он врезался в мачту уличного освещения. Защитный ремень у водителя пристегнут не был. Официальные лица уточнили, что он получил лишь ссадины.

24-летний Вонгсакорн Кет-Иэм не справился с управлением мотоциклом на Wiset Rd. в Раваи около 3:00 утра и упал на асфальт напротив The Original Phuket Сafe. Мужчина ехал без шлема. Результатом аварии стали перелом ноги и ссадины на теле.

Примерно в то же время на Sainamyen Rd. в Патонге пострадал 51-летний Бунлерт Сангуанвонг, которого сбил другой мотоциклист. В отчете DDPM прямо указывается, что господин Сангуангвонг был пьян и ехал без шлема.

Еще одна авария произошла около 23:00 на другой улице в Патонге, где автомобиль столкнулся с мотоциклом под управлением 39-летней Пхаттхаван Сытонг. Женщина была пьяна и ехала без шлема. В результате ДТП госпожа Сытонг получила многочисленны ссадины и была доставлена для оказания помощи в Patong Hospital.

15 апреля в список DDPM добавились еще две аварии. 32-летняя Сучада Чынбан заснула за рулем мотоцикла на Chaofa – Dowroong Rd. Женщина получила шрамы и ссадины, но серьезных травм удалось избежать. На голове мотоциклистки был защитный шлем.

В Камале 33-летний Саравут Пханген столкнулся с другим мотоциклистом. На мужчине не было защитного шлема, но травмы головы он избежал. Пострадали правая ступня и права рука мотоциклиста.

Наконец, в последний день кампании (16 апреля) произошли три аварии в округе Мыанг-Пхукет. 20-летний Пакапхон Срисанг не вписался в поворот на круговой развязке и врезался в стену здания на Pattana-Thongthin Rd, получив травму головы. Мужчину пришлось доставить в палату интенсивной терапии.

В тот же день пострадала гражданка Мьянмы по имени Тха Зин Пхйо, перед которой на дорогу неожиданно выехал из переулка пикап. Характер полученных женщиной травм в отчете DDPM не уточняется, но указано, что защитного шлема на ее голове не было.

Итоговое ДТП произошло на Muang Chaofa Rd, где 59 летний Сурия Унгсакун не справился с управлением и врезался в придорожный бордюр. Мужчина ехал без шлема и получил травму головы. Впрочем, компьютерная томография показала, что серьезных последствий мотоциклист избежал.

За семь дней компании полиция зарегистрировала почти 3,4 тыс. нарушений дорожного движения. Список выглядит следующим образом:

147 – управление небезопасным или нелегально модифицированным мотоциклом;

1156 – езда на мотоцикле без шлема;

318 – езда в автомобиле без пристегнутого ремня;

1373 – важдение без водительских прав;

0 – превышение скорости;

138 – игнорирование сигнала светофора или дорожных знаков;

106 – езда по полосе встречного движения;

31 – опасное перестроение (подрезание) в потоке трафика;

94 – использование мобильного телефона за рулем;

35 – вождение в пьяном виде.

В целом по стране за семь дней опасности было зафиксировано около 2,4 тыс. аварий, в которых погибли 277 человек и почти 2,4 тыс. получили травмы. Согласно заявлению полиции, в каждом третьем случае свою роль сыграл алкоголь. В отчетах пхукетского офиса DDPM данный пункт в большинстве случаев отсутствует.