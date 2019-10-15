Итальянский аперитив

Дата/Время начала: 19 Октября 2019, 06:30 PM - 30 Ноября 2019, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Приглашаем на субботние вечера L'Aperitivo Italiano. С 18:30 до 21:00. Итальянские игристые вина (красные и белые) без ограничений, а также итальянские закуски чиккетти. Цена: 490+ бат.