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Итальянский аперитив

Дата/Время начала: 19 Октября 2019, 06:30 PM - 30 Ноября 2019, 09:00 PM

Приглашаем на субботние вечера L'Aperitivo Italiano. С 18:30 до 21:00. Итальянские игристые вина (красные и белые) без ограничений, а также итальянские закуски чиккетти. Цена: 490+ бат.

С кем связаться: L'Opera
Адрес: L'Opera, Laguna Rd
телефон: 076 271 430/095 468 2248
Веб-сайт:
http://www.loperaphuket.com

 

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