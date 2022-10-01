Итальянец Беццекки неожиданно выиграл Гран-При Таиланда

Итальянский мотогонщик Марко Беццекки из команды Mooney VR46 Racing будет стартовать с поул-позишн в сегодняшней (2 октября) гонке Moto GP в Таиланде после неожиданной победы в квалификации накануне (1 октября). Лидер чемпионата Фабио Куартараро из Monster Energy Yamaha MotoGP показал в субботу четвертый результат.

Новости Пхукета

2 Октября 2022, 09:00 AM

Стартовать с поул-позиции в сегодняшней гонке MotoGP будет Марко Беццекки. Фото: Chang Circuit Official / Facebook

Беццекки показал лучший результат круга 1:29.671, опередив Хорхе Мартина из Prima Pramac Racing и Франческо Баньяю из Ducati Lenovo, занявших соответственно второе и третье место в квалификации. В итоге три пилота Ducati составят первую тройку.

Второй тройкой на старте расположатся Куартараро, француз Жоанн Зарко из Prima Pramac и итальянец Gresini Racing MotoGP.

Победитель двух предыдущих Гран-При Таиланда Марк Маркес из Repsol Honda показал восьмой результат и вошел в третью тройку, расположившись между австралийцем Джеком Миллером из Ducati Lenovo Team и итальянцем Лукой Марини из VR46 Racing Team.

Из девяти перечисленных гонщиков не на Ducati выступают только Куартараро и Маркес (Yamaha и Honda соответственно)

Судя по комментария после гонки, выигрыш квалификации стал для Беццекки сюрпризом. Пилот заявил, что не знает, как ему это удалось.

«В последние минуты сессии я сказал себе, что должен идти вперед, и уже не думал ни о чем другом, а пытался выжимать из себя максимум. Я видел, что иду быстро, но не ожидал, что покажу такое время», – заявил Беццекки после квалификации. Его поул-позишн стал для первым для команды Mooney VR46 Racing, которая принадлежит легендарному мотогонщику Валентино Росси.

«Невозможно поверить. Я очень горд первым поул-позишеном, но все-таки все важное – завтра (2 октября), так что мне нужно быть сконцентрированным», – цитирует пилота Bangkok Post.

В классе Moto2 с поул-позишн будет стартовать таец Сомкиет Чантра из Idemitsu Honda Asia. Два других места в первом ряду займут итальянец Тони Аболино из Elf Marc VDS Racing и японец Аи Огура из Idemitsu Honda Asia. Все пилоты, как и большинство гонщиков Moto2, выступают на мотоциклах Kalex.

В классе Moto3 победителем квалификации стал итальянец Денннис Фоггиа из Leopard Honda Racing, второе место занял испанец Хауме Масиа из Red Bull, третье – японец Аюми Сасаки из Sterilgarda Husqvarna Max (мотоциклы Honda, KTM и Husqvarna).