История Пхукета: Рис, арак и петушиные бои Быт и досуг жителей Пхукета до начала оловянного бума на острове. Новости Пхукета 10 Сентября 2017 13:00:00 Повседневный быт жителей Пхукета оставался сравнительно неизменным на протяжении всего период с XIV века (когда остров попал под власть сиамских Королей) и вплоть до конца XIX века, когда его жизнь начали стремительно менять оловянная лихорадка и массовый приток китайских мигрантов. С точки зрения быта, весь этот 500-летний период можно смело расценивать как одну эпоху. Население Пхукета в описываемые годы было преимущественно малайским, хотя верхушку местного сообщества составляли сиамцы. Также на острове можно было встретить монов, китайцев, бенгальцев, тамилов, арабов и даже европейцев. Терпимость к чужакам и религиозная свобода, свойственные всему Малаккскому полуострову и ближайшим островам, способствовали смешанным бракам, так что уже в те годы в жилах множества жителей Пхукета текла многих разных народов. В отличие от нынешнего Таиланда, тогдашний Сиам был весьма гетерогенным. Идея моногенной тайской нации появилась лишь в 1930-х годах. Французский путешественник и естествоиспытатель Анри Муо (тот самый, который открыл европейцам Ангкор-Ват) писал следующее: «Лачуги простых крестьян скудны в убранстве и лишены комфорта. Вся мебель и утварь – немногочисленные плетеные или глиняные изделия, а также циновка или две на полу». Не поражал воображение и рацион жителей Пхукета в ту пору. Его основной был не самый лучший рис и дары моря, плюс всевозможные овощи, фрукты, съедобные побеги и плоды. Из домашних животных на острове разводились утки, куры, козы и буйволы, плюс существенный вклад в меню вносили джунгли, где в изобилии водилась разнообразная дичь. Судя по записям путешественников, пхукетские обитатели не брезговали и экзотическими источниками протеина. В пищу шли не только олени с кабанами, но также крокодилы, змеи, жабы, ящерицы, летучие мыши, черепахи и все, что можно было съесть без вреда для здоровья. «Местные карри очень хороши на вкус, но иногда в миске обнаруживаются совершенно отвратительные вещи, вроде крыс, летучих мышей и умерших от болезни животных», – писал в XVII веке француз Жервез. То же самое отмечал и один из персидских путешественников. «Местные жители жарят на углях ящериц и змей, что является распространенным явлением в Сиаме. На каждом рынке торгуют этими гадкими животными, вместо баранины и куропаток», – писал он. Впрочем, такая широта гастрономических взглядов позволяла жителям Пхукета всегда иметь мясо на столе, поскольку и джунгли, и море были богаты разной живностью. С чем на Пхукете было хуже, так это с пищей для ума и культурой. «Погоня за знаниями не имеет здесь практического смысла, поскольку из них не извлечешь никакой пользы в быту. Все искусства находятся в забвении, поскольку как только кто-то в них преуспевает, то сразу оказывается принужденным работать на знать или Короля, у которых побои – единственная награда», – писал в 1745 году Пьер Пуавр. Любимыми развлечениями жителей Пхукета в те годы были рыбалка, кукольный театр, лодочные гонки, воздушные змеи, тайский бокс и, конечно же, азартные игры. Последней страстью были охвачены все: от простолюдинов до знати. Ставки делались на все, на что только было можно, включая «петушиные бои, боксерские поединки, бои сверчков и бойцовых рыбок». «Тайцы питают страсть к петушиным боям, даже несмотря на запрет Короля. Бои обычно заканчиваются спорами, так что за поединком петухов нередко следует драка между людьми», – писал в 1820 году викарий Жан Баптист Паллегуа. На потеху публике устраивались также бои между буйволами, тиграми и слонам, однако такие события происходили нечасто. У образованных европейцев эти зрелища оставляли тяжкое впечатление. Присутствовавший на схватке буйвола и тигра сэр Фрэнк Светтенхэм писал, что наблюдаемое им представление было «жалким». Животные не хотели нападать друг на друга, и лишь под давление зрителей тигр в какой-то момент бросился на буйвола, но боя так и не состоялось, поскольку тот тут же пригвоздил хищника рогами к ограде. «Зрители пытались заставить тигра продолжить схватку, тыкая в него палками и зонтами, но он уже не был ни на что способен и так и не пошевелился», – вспоминал сэр Фрэнк Светтенхэм. Подобные шоу были исключением из будней, которые состояли из работы и ленивой сиесты во все остальное время. «В свободное от общественной службы [обязательные работы, военная служба] время сиамец едва ли вообще работает. В джунгли на охоту сиамец отправляется редко, а чаще всего его можно застать лежащим на циновке, сидящим на корточках за едой и табаком или просто спящим. Промежутки времени между приемами пищи посвящены сиесте, азартным играм или досужим сплетням. Как правило, всю работу на полях выполняют женщины, равно как покупку и продажу необходимого», – писал в XVII веке французский путешественник Де Ла Лубер. Альтернативой упомянутому выше курению был бетель, который в Азии жевали задолго за появление табака в этой части света. Также сиамцы не прочь были и выпить, благо китайские переселенцы довольно рано привезли с собой рецепт крепкого рисового самогона. Есть немало свидетельств, что по части выпивки некоторые тайцы были так же несдержанны, как и в азартных играх. Долговое рабство и ранняя смерть от алкоголизма были реальностью Пхукета в те дни. Кстати, знали жители острова и о наркотиках. О том, что на Пхукете курили марихуану писал, в частности, Жан Баптист Паллегуа. В записках от 1850 года он указывал, что «тайцы сажают коноплю, собирают листья и курят их, поскольку это вызывает возбуждение и фантастические сны». Викарий не уточнял, как именно он получил ценные сведения о воздействии марихуаны на организм. После же XVII века на Пхукете главным наркотиком стал опиум, курение которого достигло пика в XIX столетии, когда на остров потянулись тысячи китайских мигрантов. Подготовлено по материалам книги «A History of Phuket and the Surrounding Region» Коллина Маккая с разрешения автора. Оригинал книги на английском языке ищите на Amazon.com. Больше информации на historyofphuket.com. Предыдущие публикации «Новостей Пхукета» по мотиван книги Коллина можно найти здесь.