История Пхукета: Рабы и рабовладение в Сиаме

Рабство было отменено в Сиаме только в 1905 году, до этого иметь рабов считалось нормальным. И вот как об этом рассказывается в своей книге Коллина Маккая.

8 Сентября 2019, 02:00 PM

Долговые рабы в Бангкоке. 1895 год.

Пожалуй, на свете нет ни одной культуры, которая на определенном этапе своего развития не прошла через ту или иную форму рабовладения. И придумавшие демократию античные греки, и непокорные скандинавские викинги не находили ничего странного в том, чтобы один человек владел другим. Не был исключением и Сиам, где рабовладение существовало даже в ХХ веке.

«Поскольку рабочие руки были настолько дефицитным ресурсом, рабовладение оставалось законным в Сиаме до 1905 года и было неотъемлемой частью жизни на полуострове Малакка. Китайский торговец Хванг Чунг, путешествовавший по Малакке в XVI веке, сообщал, что на западном побережье полуострова люди говорят, что лучше иметь рабов, нежели землю, поскольку труд раба – защита для господина», – приводит Колин Маккай свидетельство очевидца.

О процветающем рабовладении писал и испанский путешественник XIX века Антонио де Морга, утверждавший, что «рабы представляют собой главный капитал и главное богатство местного населения. Их продают, покупают и обменивают точно так же, как любой другой товар».

Свидетельство де Морги датируется 1805 годом, но есть и более поздние. К примеру, в 1855 году британский посол сэр Джон Боуринг отмечал, что «определенно более трети всех сиамцев относятся к рабам». А британский советник сиамского короля, упомянутый в книге Маккая под именем Алабастер, утверждал, что «рабами являются девять из десяти не китайских обитателей Бангкока».

«Столь точных данные по Пхукету нет, но рабы должны были составлять внушительную часть островного населения, временами превышающую 50%», – полагает Колин Маккай.

Историк приводит пять следующих путей в рабство.

1. Добровольная продажа себя и членов семьи в рабство богатым людям за деньги или просто пищу. Именно такие рабы должны были быть наиболее многочисленными на Пхукете.

2. Долговое рабство. Нередко человек, бравший деньги в долг, не мог предложить иного залога, кроме себя самого, и в случае невозможности выплатить займ становился рабом.

3. Продажа в рабство преступника по решению управляющего той или иной местностью правителя. Европейская концепция тюрем в Юго-Восточной Азии воспринималась как пустая трата человеческих ресурсов и денег.

4. Захват в плен на войне или в ходе вооруженного рейда, нацеленного непосредственно на захват рабов. Такие рабы являлись низшей кастой в рабской иерархии и страдали больше других, особенно когда речь шла о представителях других народов.

5. Рабство по рождению с наследованием рабского статуса родителей.

Коллин Маккай приводит свидетельство неназванного посла Персии в Сиаме, который в 1664 году писал, что долговое рабство было в Королевстве самой обычной вещью. Нуждавшийся в средствах человек мог взять деньги в долг, оставив в качестве залога себя самого или члена семьи. Путь на свободу затем был только один – расплатиться с кредитором и выкупиться.

Причем, как отмечал голландский путешественник Дитер Вилкес, зачастую к долгам и рабству приводило свойственное местным жителям увлечение азартными играми. У поклонников петушиных боев был даже общепринятый символ (веревка), указывающий на то, что игрок гарантирует выплату долгов в случае проигрыша своей свободой.

Рабский труд применялся во всех сферах жизни. Рабы выполняли не только неквалифицированную работу (в качестве домашней прислуги, сельскохозяйственных и строительных рабочих, рыбаков), но и требующую ценных навыков (музыканты, ремесленные мастера и даже врачи). Разумеется, миловидные рабыни нередко становились наложницами хозяев. При этом Колин Маккай отмечает, что, вероятнее всего, долговое рабство зачастую сводилось именно к выполнению обычной домашней работы для господина и могло быть не самой обременительной долей для должника, согласно мириться с потерей свободы.

«Очень редко кому-то из должников удается выкупиться. Такой человек живет в полуневоле, что вполне соответствует его бездеятельной природе. Редко я видел долгового раба, который был бы недоволен своей долей», – писал европейский путешественник Карл Бок, изучавший Сиам в XIX веке.

Упомянутый же выше сэр Джон Боуринг добавлял, что зачастую выкупленный из неволи раб вскоре вновь продавал себя, сознательно выбирая рабскую стезю.

Статья подготовлена на основе книги A History of Phuket and the Surrounding Region Колина Маккая. Подробнее на сайте historyofphuket.com.