История Пхукета: Как далеко заплывали на восток античные мореплаватели В прошлой статье из цикла «История Пхукета» мы рассказывали об индийских и арабских мореплавателях, которые первыми поняли природу муссонов и получили возможность совершать сезонные путешествия к удаленным уголкам Индийского океана и возвращаться из далеких земель с дорогими товарами. Но что насчет римлян и греков? Новости Пхукета 26 Августа 2018 12:00:00 Существующий по сей день порт Арикамеду в Индии изначально был римским форпостом в регионе. Фото: Репродукция картины Джона Клевели (XVIII век) В тамильской поэме «Силаппатикарам» (The Lay of the Anklet), датируемой 200-ми годами нашей эры, есть такие строки: «Эти прекрасные корабли, шедевры греческих мастеров, взбивают пеной воды реки Перияр, прибывая в наши земли с золотом и покидая их с перцем». Устье упомянутого Перияра находится на западном побережье полуострова Индостан, что неизбежно приводит к вопросу о том, не могли ли эти «шедевры греческих мастеров» проплывать еще чуть дальше на восток. Сами индусы ведь это делали, так почему бы римлянам и грекам было не попытаться последовать за ними? Однозначного ответа на этот вопрос, к сожалению, нет. Зато доподлинно известно, что о лежащих к востоку землях греки и римляне, как минимум, прекрасно знали. Упоминания о «Золотом Херсонесе» (то есть буквально «Суварнабхуми») встречаются в греческих текстах I-II веков до нашей эры. А под именем «Суварнабхуми» индусы тогда знали именно Малаккский полуостров и его западную акваторию, где находится Пхукет. Тот факт, что на заре нашей эры греки и римляне освоили плавание по муссонам, также подтвержден документально. Равно как и факт прямой торговой связи средиземноморской империи с Индией и Китаем. Примерно в 20-х годах нашей эры греческий географ Страбон констатировал, что «эти земли теперь гораздо лучше нам известны», нежели ранее. То есть в Индии и ее окрестностях античные мореплаватели определенно бывали, причем давно. Более того, они основали на территории Индостана ряд торговых форпостов, таких как известный археологам Арикаменду, где были обнаружены многочисленные римские артефакты. При этом находится Арикамеду не на западном, а на восточном побережье Индостана. Добраться оттуда до Малакки и Пхукета – пара недель плавания через Бенгальский залив. Примечательно, что древние римляне и греки различали индусов, китайцев и жителей Юго-Восточной Азии. Последние именовались словом сересами и, судя по историческим документам, сами бывали в Риме. «Даже народы мира, чьи земли не охватила империя, уважали ее величие... Скифы присылали послов... Также приезжали сересы и индусы, привозившие в качестве даров жемчуг и слонов», – писал на рубеже двух эр римский историк Юлий Флорес. Согласно китайским хроникам, первый путешественник из Китая достиг запада лишь в самом конце I века, так что остается только гадать, кем были упомянутые сересы. Торговцами из Малакки? Возможно. В «Географии» Клавдия Полемея (примерно 140 год) приводятся вполне узнаваемые описания Малакки, составленные ученым, видимо, со слов торговцев, плававших на восток. При этом в качестве главного торгового порта в регионе называется Такола. Может ли она оказаться современным Такуа-Па или Трангом? Вопрос открытый. При этом Птолемей упоминает, что рядом с Таколой находится внушительных размером мыс, а также некий остров Салин, который «изобилует ракушками, а жители его ходят нагишом». С учетом того, что Пхукет тогда был известен как Саланг или Салон, можно сделать еще одно предположение о том, что этот остров был известен римлянам и грекам. В пользу этого предположения говорит и принцип торговой выгоды? Посещать Малакку напрямую, а не покупать местные товары у индусов, путешественникам из средиземноморья определенно было выгодно. Впрочем, все эти рассуждения разбиваются о беспощадную археологию, а именно об отсутствие значимых античных находок на территории нынешних андаманских провинций Таиланда или полуострова Малакка. Античные украшения и печати находили на острове Кэу в заливе Пханг-Нга и к югу от Краби, но количество таких находок было незначительным. На этом фоне более вероятно, что их привезли в регион путешественники из Индии или Персии, а не сами римляне и греки. Тем более, что в самой Индии найденные греко-римские артефакты исчисляются тысячами. Так что, пожалуй, нам придется согласиться со словами Манфреда Рашке, являющегося одним из ведущих специалистов по римской торговле в Азии. Сказал же он по означенному вопросу следующее: «Предполагается многое, но доказанного пока что мало». Подготовлено по материалам книги A History of Phuket and the Surrounding Region Коллина Маккая с разрешения автора. Оригинал книги на английском языке ищите на Amazon.com. Больше информации на historyofphuket.com.