Исследовательское судно ООН изучит морские ресурсы Пхукета

Норвежское судно Dr Fridtjof Nansen, участвующее в одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), прибыло на Пхукет для проведения исследовательских работ в тайских водах.

1 Октября 2018 14:33:45

Фото: Christian Rørvik, DSS / UD / Flickr

Судно под флагом ООН, принимающее участие в программе EAF-Nansen Program, прибыло на Пхукет 29 сентября и в течение двух следующих недель совместно с Департаментом рыболовства Таиланда будет проводить исследовательские работы в тайских водах. К работе команда Dr Fridtjof Nansen должна приступить сегодня.

Как заявил глава Департамента рыболовства Адисорн Промтхеп, специалисты будут изучать, «как климатические изменения и загрязнение окружающей среды отражаются на морских ресурсах и экосистемах, в особенности в Андаманском море». Цель работы – «сбор информации для поддержки модернизации управленческих процессов в глубоководном рыболовстве».

Как пишет Bangkok Post, судно Dr Fridtjof Nansen несет на борту разнообразное научное оборудование для изучения состояния морских экосистем. К настоящему моменту команда Dr Fridtjof Nansen приняла участие в изучении акваторий более 60 стран мира. Перед прибытием на Пхукет специалисты работали у побережий ЮАР, Мозамбика, Танзании, Сейшел, Маврикия, Шри-Ланки, Бангладеш и Мьянмы.