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Исследование: Тайцы стали проводить меньше времени в интернете

Средний таец в 2022 году проводит в интернете 7 часов 4 минуты в день, что значительно меньше показателей предыдущих лет, следует из последнего исследования Агентства по развитию электронных транзакций (EDTA). В опубликованном в прошлом году исследовании* агентство фиксировало показатель в 11 часов и 25 минут, в позапрошлом – 10 часов и 22 минуты, еще за год до этого – 10 часов и 5 минут.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 05:50 PM
Согласно последнему исследованию EDTA, тайцы в среднем проводят в интернете 7 часов 4 минуты в день. В предыдущем исследовании показатель составлял 11 часов и 25 минут. Фото: Bangkok Post

Согласно последнему исследованию EDTA, тайцы в среднем проводят в интернете 7 часов 4 минуты в день. В предыдущем исследовании показатель составлял 11 часов и 25 минут. Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, традиционное исследование, проводимое с 2013 года, в этот раз проходило с апреля по июль. Респондентами стали 46,3 тыс. человек из всех регионов страны. В предыдущем исследовании* была не столь широка и составляла 20 тыс. респондентов (в том, что было еще на год раньше, – 17,2 тыс.).

Исследователи EDTA сообщили, что наиболее активными пользователями интернета остаются представители поколения Y, то есть лица, которым сейчас от 22 лет до 41 года. В среднем они проводят в сети 8 часов 55 минут, то есть больше трети суток. Показатель Gen Y в прошлогоднем отчете – 12 часов и 26 минут, или больше половины дня.

На втором месте находится поколение Z – лица в возрасте до 22 лет. Их нынешний показатель ежедневного онлайна – 8 часов и 24 минуты в сутки против 12 часов и 8 минут годом ранее.

Представители поколения Х (42-57 лет) проводят в сети 5 часов и 52 минуты в день, тогда как годом ранее показатель составлял 10 часов и 20 минут.

Наконец, бэби-бумеры (58 лет и старше) в среднем пользуются интернетом в течение 3 часов и 21 минуты в сутки. Годом ранее EDTA фиксировала 8 часов и 41 минуту.

В публикации Bangkok Post не приводится возможных объяснений столь заметного снижения пользования интернетом. Из объективных внешних факторов на ум приходит снятие коронавирусных ограничений и сокращение доли дистанционной работы в пользу работы в офисе. Также к этому можно добавить общее оживление экономики, из-за чего у работников некоторых отраслей явно стало меньше свободного времени

Все это лишь предположения, однако в прошлом году директор EDTA Чайчана Митрпант связывал рост пользования сетью именно с коронавирусными ограничениями (работа из дома, учеба из дома, онлайн-развлечения вместо походов куда-либо). Сами пользователи отмечали рост доступности качественного доступа в интернет как один из важных факторов. При этом особой разницы между выходными днями и будними EDTA не зафиксировала.

Согласно исследованию 2022 года, в географическом плане больше всего времени онлайн проводят жители Бангкока, причем с большим отрывом – 10 часов и 5 минут в сутки. На втором месте располагается Исан с показателем в 6 часов и 59 минут, третья строчка у Центральных равнин – 6 часов и 45 минут. Жители северного Таиланда проводят в сети 6 часов и 17 минут в сутки, а на юге – 5 часов и 35 минут. Средний показатель, напомним, составляет 7 часов и 4 минуты.
По роду профессиональной деятельности лидерами в плане пользования интернетом являются государственные служащие, проводящие в сети в среднем 11 часов и 37 минут в сутки. Все остальные категории заметно отстают. У занимающих второе место студентов и прочих учащихся на интернет уходит 8 часов и 57 минут в день, у фрилансеров (самозанятых) – 7 часов и 40 минут, у операторов бизнеса – 7 часов и 29 минут, у сотрудников частных компаний – 7 часов и 6 минут.

Также по сравнению с прошлым годом изменились фиксируемые исследователями цели использования интернета. Причина также не называется (возможно, изменились вопросы), но самые популярные ответы следующие: поиск медицинских услуг и советов (86,16%), общение (65,7%), развлечения (41,51%), стриминговые-покупки (34,10%), финансовые транзакции (31,29%), новости и книги (29,51%), электронная почта (26,62%), шопинг (24,55%), работа и встречи (20,67%), игры (18,75%).

Также исследователи EDTA выяснили, что поколение Y является основной аудиторией вышеупомянутого формата стриминговых продаж, набирающего популярность гибридного формата, сочетающего обзор продукции в формате живой трансляции и онлайн-магазин. Представители Gen Y составляют 64,65% всех пользователей просматривающих соответствующий контент. Больше всего поколение Y интересуют покупки одежды, обуви, спортивных товаров и аксессуаров.

*В исследовании опубликованном в 2021 году говорится, что данные были собраны годом ранее. Исследование, вышедшее в 2020 году также базируется на данных за предыдущий год.

 

 

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