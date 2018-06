ISLA перешла от слов к действиям Международная ассоциация спасателей ISLA пришла к выводу, что пляжи Пхукета опасны для туристов, и начала рассылать соответствующие предупреждения. Новости Пхукета 19 Мая 2018 15:00:00 Только один из 14 пхукетских пляжей не провалил аудит безопасности ISLA. Фото: The Phuket news Согласно заявлению главы Метеорологического департамента Таиланда, сезон юго-западных муссонов официально начался на этой неделе. Доминирующее направление ветра изменится не раньше ноября, и в ближайшие месяцы пхукетские пляжи будут радовать преимущественно серферов. Для обычных же купальщиков сочетание высоких волн и отбойных течений – коктейль не просто неприятный, а зачастую смертельно опасный, о чем красноречиво свидетельствует статистика инцидентов на воде с летальным исходом. Впрочем, в этом году все может оказаться еще хуже, потому что, по мнению международной ассоциации спасателей ISLA, остров подходит к низкому сезону незащищенным. Во вторник, 15 мая, на сайте ISLA был опубликована онлайн-петиция с призывом к властям США внести Пхукет в список территорий, планы по поездке куда рекомендуется пересмотреть ввиду угрозы жизни. С аналогичным призывом ассоциация намерена обратиться и к другим странам, в частности, через их посольства. Уоррент-офицер ISLA на Пхукете Дарен Дженнер уже встретился с сотрудниками китайской дипмиссии и проинформировал их о том, как организация оценивает работу службы лайфгардов на пхукетских пляжах. «ISLA также выпустит собственное предупреждение для путешественников о ситуации на пляжах Пхукета. Это первый раз, когда организации приходится принимать такие жесткие меры, но директорат единогласно поддержал этот шаг», – заявил Дарен Дженнер. Перед началом сезона юго-западных муссонов ISLA провела аудит 14 пляжей. Успешно пройти «экзамен» сумел только Патонг, на всех остальных пляжах организация службы спасения была признана неудовлетворительной. Согласно вердикту ISLA, на подавляющем большинстве пляжей западного побережья, а также на Най-Харне и пляжах островов Хэ и Кэу безопасность купальщиков не гарантируется. Администрация Пхукета не называет ситуацию с пляжными спасателями кризисной, однако об обеспокоенности губернатора Норрапхата Плодтхонга свидетельствует как минимум тот факт, что в понедельник, 14 апреля, он лично встретился с господином Дженнером в своем офисе и выслушал его доклад о состоянии пляжей. Встрече предшествовала поездка губернатора и главы местного офиса Минтуризма на Сурин и Банг-Тао для ознакомления с тем, как работают там спасатели, нанятые компанией Laikhum Co, выигравшей тендер на обеспечение безопасности пляжей. Еще парой дней ранее администрация провинции встречалась с китайскими дипломатами, и на этой встрече (где председательствовал один из вице-губернаторов) также поднимался вопрос о спасателях. Перед встречей китайские дипломаты посетили Патонг, где пообщались с лайфгардами. На каждом из перечисленных мероприятий звучали призывы обеспечить безопасность купальщиков. До октября прошлого года работа спасателей организовывалась централизовано. Административная организация провинции (OrBorJor) заключала контракт с компанией Phuket Lifeguard Service (PLS), и та занималась всеми вопросами, касающимися безоспаности пляжей. С 1 октября 2017 отношения OrBorJor и PLS закончились, поскольку власти предложили традиционному подрядчику бюджет, который в PLS сочли не позволяющим качественно выполнить работу. Контракт с новым подрядчиком – Laikhum Co – был подписан в феврале, но затем глава компании Нутпон Сирисавонг в присутствии губернатора уточнил, что его сотрудники будут дежурить не на всех пляжах. «Сегодня, 1 апреля, мы начали патрулировать Сурин, Найтон, Май-Кхао и Банг-Тао. Другие пляжи, включая Патонг, Най-Харн, Ката, Карон и так далее в зону нашей ответственности не входят», – заявил Нутпон Сирисаванг. Безопасность на остальных пляжах обеспечивают местные муниципалитеты, возможности которых ограничены. В начале мая корреспондент The Phuket News и «Новостей Пхукета» связался с каждым из них, чтобы уточнить ситуацию. Соответствующие вопросы были заданы и Laikhum Co. По словам господина Сирисавонга, безопасность на Май-Кхао обеспечивают пять спасателей, на Банг-Тао – 11 человек, на Сурине – шесть. Информацию по Найтону и Най-Янгу получить не удалось. На Камале, согласно заявлению замглавы местной администрации, постоянно дежурящих сертифицированных спасателей нет, хотя план местных властей предполагает, что там должны работать шесть человек. Ранее на Камале работали волонтеры, но их военные попросили покинуть пляж. Нет профессиональных лайфгардов также на Лайане и Лейпанге. Безопасность там обеспечивают специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций, которые сами признают, что не имеют нужной квалификации. В Патонге, который прошел аудит ISLA, работают 26 спасателей. Местный муниципалитет нанял бывших сотрудников PLS, которым платит из своего бюджета. На пляжах Карон и Ката ситуация аналогичная. Там работают 26 спасателей. Местный муниципалитет заверил «Новости Пхукета», что на работу были наняты квалифицированные специалисты, имеющие необходимые сертификаты. На пляжах Най-Харн и Януй, согласно заявлению мэра Раваи, также дежурят профессионалы, ранее работавшие в PLS. Для работы на Най-Харне наняты восемь человек, для обеспечения безопасности Януй – двое. Ситуация с материально-технической базой также далека от идеальной. Сразу несколько муниципалитетов заявили, что запросили у OrBorJor финансирование, но до сих пор денег на закупку нужного оборудования не получили. На аналогичную проблему пожаловался и гендиректор Laikhum Co, который также ждет, что администрация Пхукета оплатит все, что нужно его людям. Дежурят спасатели на пляжах с 8:30 утра до 18:30 вечера, графики ротации сотрудников составляются с таким расчетом, чтобы лайфгарды присутствовали на пляжах ежедневно, но каждый из них имел один выходной в неделю. Зарплата людей, охраняющих жизни туристов, варьируется от 12 тыс. бат (у рядового сотрудника Laikhum Co) до 20 тыс. бат (у старших спасателей в Патонге). Добавьте новостную ленту на свой сайт На Симиланах запретят туры с ночевкой Тайский трикстер Сри Тханончай Турнир по гольфу P-REA пройдет 23 июня Лагуне Не глазуньей единой: Три простых тайских блюда из куриных яиц Прокомментировать эту историю Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus