Инвесторы верят в оживление отельного рынка

Несмотря на тяжелейший удар пандемии коронавируса, инвесторы уверены в будущем отельной отрасли Азиатско-Тихоокеанского региона в долгосрочной перспективе. Соответствующий вывод озвучили аналитики JLL по итогам опроса примерно 100 свиз клиентов в конце января 2021 года. Около 80% опрошенных инвесторов заявили, что верят в восстановление отельного рынка и готовы вкладываться в данный сектор уже в этом году.

Новости Пхукета

18 Марта 2021, 10:54 AM

Опрошенные JLL инвесторы уже в этом году готовы инвестировать в отельный бизнес. Фото: Jirong Gao

Согласно прогнозу JLL, объем сделок в отельном сегменте в 2021 году может составить около 7 млрд долл., что на 20% больше показателя предыдущего года (5,8 млрд долл.). Средства у инвесторов имеются, так что главным вопросом теперь становится стоимость пригодных для инвестиций активов. Аналитики JLL полагают, что разрыв между запросом предлагающей стороны и предложением покупателя будет уменьшаться: первые рано или поздно пойдут на скидки из-за тяжелых времен, а вторые будут более готовы платить больше на фоне постепенной стабилизации ситуации и уменьшения рисков. Тенденция видна уже сейчас. Свыше 80% опрошенных JLL инвесторов ожидают скидок в размере 20-30%, тогда как продавцы готовы уступить 10%.

Оптимизм в отношении ситуации на отельном рынке постепенно растет. На этот фоне самыми привлекательными для инвесторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются Япония (52%) и страны Юго-Восточной Азии (46%). Инвесторы видят на этих рынках устойчивую динамику спроса и прочный фундамент для долгосрочного развития. Также в качестве вариантов инвесторы рассматривают Австралию (31%) и Китай (22%).

«Цикл закончился, и сейчас мы ожидаем начала периода восстановления. Оптимизм на фоне вакцинации и начала восстановления туристического бизнеса стимулирует активность со стороны инвесторов, которые не хотят упустить удачный шанс. В то же время был накоплен рекордный объем капиталов для вложения в недвижимость в целом, включая сегмент индустрии гостеприимства», – прокомментировал сиутацию Нихат Эркан, возглавляющий в JLL Hotels & Hospitality Group направление инвестиционных продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Впрочем, около 25% опрошенных JLL инвесторов заявили, что в настоящий момент более осторожно подходят к вложению средств на фоне все еще не полной ясности будущего туризма после пандемии. А еще 5% и вовсе планируют выйти из данного сегмента экономики и переориентироваться на другие активы.

«Спрос на активы изначально сконцентрировался на ключевых рынках, таких как главные города Японии и Австралии. Однако мы начинаем наблюдать диверсификацию, которая должна продолжиться в ближайшие месяцы», – отметил господин Эркан.

Также для многих инвесторов нынешние время оказались временем возможности вложиться не только в новые объекты, но и в реновацию старых, включая их перепозиционирование или полную смену профиля.

«В прошлом году все были заняты защитой финансового баланса и этот тренд не изменится в ближайшие год или полтора. Опытные владельцы бизнеса понимают, что сейчас время инвестировать в уже существующие отели, однако существует и необходимость поддерживать гибкий баланс операционных издержек, чтобы на фоне будущего восстановления отвечать нуждам гостей и не уступать конкурентам», – отмечает Ксандер Ниджненс, возглавляющий в JLL направление управления активами и консалтинга.

Согласно исследованию JLL, 36% респондентов считают инвестиции в свои активы приоритетом на 2021 год. Но также в списке первоочередных вещей – снижение расходов и финансовая дисциплина.