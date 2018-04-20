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InterContinental откроет отель на острове Яо-Яй

Международная отельная группа InterContinental Hotels Group (IHG) и тайский девелопер Soraya Development Co Ltd подписали соглашение об открытии пятизвездочного отеля InterContinental Yao Yai Resort на острове Яо-Яй в заливе Пханг-Нга.

Новости Пхукета

28 Апреля 2018 14:00:00

InterContinental откроет отель на острове Яо-Яй

Как следует из пресс-релиза IHG, новый отель откроется в начале 2020 года. Номерной фонд InterContinental Yao Yai Resort составит 170 ключей. Постояльцам будут предлагаться не только номера и люксы, но также около трех десятков вилл, часть из которых расположится прямо на берегу моря.

Инфраструктура нового отеля будет также включать три ресторана и бара, спортзал, общий плавательный бассейн, помещения для массовых мероприятий (включая деловые встречи и свадьбы), собственный СПА-центр.

Отель на острове Яо-Яй станет третьим проектов Soraya Development в рамках сотрудничества с IHG, два предыдущих – это Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach и Holiday Inn Express Krabi Ao Nang.

Сейчас IHG представлена в Таиланде пятью брендами InterContinental, Crowne Plaza, Holiday Inn, Holiday Inn Express и Hotel Indigo. Тайское портфолио компании насчитывает 24 отеля, при этом еще 13 будут открыты в перспективе ближайших трех-пяти лет.

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