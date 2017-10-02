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INSPIRED PHUKETIANS - Джейсон Эдуард

Дата/Время начала: 29 Октября 2017 18:00:00 - 29 Октября 2017 20:00:00

Тема выступления: В погоне за счастьем

Inspired Phuketian – цикл открытых ежемесячных мероприятий, в рамках которых люди с богатым жизненным опытом делятся с публикой своими знаниями. Вдохновленный известным проектом TED Talks, цикл Inspired Phuketian предоставляет желающим бесценную возможность пополнить свой арсенал знаний оригинальными идеями, которые помогут сделать жизнь лучше и счастливее. Именно по принципу умения донести оригинальную идею, которая объединит и вдохновит слушателей, отбираются спикеры Inspired Phuketian. Стоимость участия – 350 бат с человека, включая приветственный напиток и канапе. Количество мест ограничено (55 гостей). Регистрация по эл. почте sales@skyelakeclub.com. Место проведения: Skye Lake Club в Чернг-Талей.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Эйбл Ванамакок
Адрес : Skye Lake Club, Чернг-Талей
телефон : 085 889 9930
Веб-сайт : http://https://www.facebook.com/events/35188409190...
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