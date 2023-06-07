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Иностранный мотоциклист и его пассажирка погибли в ДТП в Патонге

Полиция проводит расследование по факту столкновения скутера Honda ADV с легковым автомобилем в Патонге. В результате аварии погибли находившиеся на скутере иностранец и его пассажирка. Личность мужчины уже установлена, о женщине неизвестно ничего, на фотографиях с места событий видно, что оба погибших лежат на земле без шлемов.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Июня 2023, 12:07 PM
Спасатели на месте аварии в Патонге поздним вечером 6 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Спасатели на месте аварии в Патонге поздним вечером 6 июня. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция проводит расследование по факту столкновения скутера Honda ADV с легковым автомобилем в Патонге. В результате аварии погибли находившиеся на скутере иностранец и его пассажирка. Личность мужчины уже установлена, о женщине неизвестно ничего, на фотографиях с места событий видно, что оба погибших лежат на земле без шлемов.

Полиция проводит расследование по факту столкновения скутера Honda ADV с легковым автомобилем в Патонге. В результате аварии погибли находившиеся на скутере иностранец и его пассажирка. Личность мужчины уже установлена, о женщине неизвестно ничего, на фотографиях с места событий видно, что оба погибших лежат на земле без шлемов.

Полиция проводит расследование по факту столкновения скутера Honda ADV с легковым автомобилем в Патонге. В результате аварии погибли находившиеся на скутере иностранец и его пассажирка. Личность мужчины уже установлена, о женщине неизвестно ничего, на фотографиях с места событий видно, что оба погибших лежат на земле без шлемов.

Полиция проводит расследование по факту столкновения скутера Honda ADV с легковым автомобилем в Патонге. В результате аварии погибли находившиеся на скутере иностранец и его пассажирка. Личность мужчины уже установлена, о женщине неизвестно ничего, на фотографиях с места событий видно, что оба погибших лежат на земле без шлемов.

Информация о дорожной аварии на улице Phra Metta Rd, также известной под старым названием Phang Muang Sai Kor Rd, поступила в полицию Патонга в 23:20 вечера 6 июня. В сообщении говорилось о столкновении скутера Honda ADV c хэтчбэком Suzuki Swift.

Управлявший мотоциклом мужчина был опознан как 30-летний Хамза Чокри Фикри. Полиция указала в отчете наличие у него паспорта Франции, но на фото также попали его австралийские водительские права класса С (то есть не включающие двухколесную технику).

О погибшей пассажирке господина Фикри по состоянию на 12:00 дня 7 июня все еще неизвестно ничего – ни имя, ни возраст, ни национальность.

Автомобилем Suzuki Swift, с которым столкнулся скутер, управляла гражданка Таиланда по имени Супхалак Буатхонг. Она была доставлена в полицейский участок Патонга для дачи показаний. При этом в отчете правоохранителей указывается, что после ДТП женщина была в шоке.

Полиция пообещала изучить записи с камер уличного наблюдения. Впрочем, фотографии с места событий позволяют предположить, что и иностранец, и севшая к нему на скутер женщина были без шлемов. Погибшие были сфотографированы в том виде, в котором их застали приехавшие спасатели, и шлемов на головах нет.

 

 

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