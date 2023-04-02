Иностранные дипломаты посетили Пхукет

Как сообщил МИД Таиланда, послов 30 с лишним государств знакомились в Королевскими проектами, включая инициативы по восстановлению и охране морских экосистем. В частности, программа трехдневного тура включала визит на Симиланы.
Дипломаты прибыли на Пхукет в субботу, 1 апреля. На острове их ждала презентация, посвященная тайской заявке на проведение международной выставки Expo 2028, а также еще лекция по теме присвоения территориям на побережье Андаманского моря статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кроме того, дипломаты познакомились с образцами местной продукции произведенной в рамках концепции ОТОР («Один тамбон – Один продукт»). Затем гости вернулись в свои посольства в Бангкоке. Встреч с жителями Пхукета запланировано не было.