Иностранку арестовали при попытке попасть на Пхукет по чужому паспорту

Сотрудники Иммиграционного бюро Пхукета арестовали гражданку Китая при попытке попасть в Таиланд по паспорту другого человека. Арест был произведен 30 августа в зале прибытий международного терминала, женщина летела из Китая. Упомянутые властями статьи Уголовного кодекса предусматривают очень широкий диапазон наказания – от простого штрафа до 10 лет тюрьмы.

Новости Пхукета

1 Сентября 2023, 12:41 PM

Женщину с двумя паспортами арестовали в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint / Facebook

Гражданка Китая была арестована работающими в аэропорту сотрудниками Иммиграционного бюро около 23:45 ночи 30 августа. Арест был произведен в зале прибытий международных рейсов.

На фотографии, опубликованной Иммиграционным бюро Пхукета, подозреваемая держит в руках два паспорта, но качество фото не позволяет идентифицировать страну выдачи документов. Имя арестованной в тексте не указывается.

Впрочем, само же ведомство поделилось публикацией издания Matichon, посвященной этому аресту. В статье говорится, что женщина является гражданкой Китая, ее зовут Цзянь Ци, а влететь в Таиланд она пыталась по паспорту на имя И Чих Хань.

Несоответствие между фото в паспорте и лицом пассажирки выявила система биометрического контроля. Как пишет Matichon, совпадение составляло всего 30%. Аргументы женщины о множестве сделанных ею пластических операций не убедили полицейских.

Сотрудники Иммиграционного бюро связались с авиакомпанией Shanghai Airlines, рейсом которой прилетела китаянка, и получили ответ, что пассажирка по имени И Чих Хань на борт не садилась. После этого женщина созналась, что пыталась пересечь границу по чужим документам, но не сказала, что ее толкнуло на это.

Иммиграционное бюро указало, что против арестованной возбуждено дело по статьям 137 и 269/11 Уголовного кодекса Таиланда. В статье 137 говорится о предоставлении недостоверной информации должностному лицу, способной причинить вред другим лицам (до шести месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа).

В статье 269/11 говорится об использовании паспорта другого человека, также способном нанести ущерб кому-либо (до 10 лет тюрьмы и/или до 200 тыс. бат штрафа). Также карается по закону и предоставление своего паспорта другому человеку для противозаконных целей.