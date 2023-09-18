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Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета

Работающие в аэропорту Пхукета сотрудники Иммиграционного бюро арестовали гражданку неназванного государства за нелегальное нахождение в Таиланде в течение четырех с лишним лет. Арест был произведен 17 сентября в зале вылетов международных рейсов, однако обстоятельств ареста Иммиграционное бюро не раскрыло.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 09:00 AM
Хотя обычным наказанием является штраф, статья 81 Закона об Иммиграции предусматривает и тюремное заключение. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Хотя обычным наказанием является штраф, статья 81 Закона об Иммиграции предусматривает и тюремное заключение. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, неназванная иностранная гражданка была арестована сотрудниками полиции примерно в 18:35 в зале вылетов международным рейсов. Затем женщину доставили в полицейский участок Саку для предъявления обвинения. Иммиграционное бюро упомянуло в отчете только статью о нахождении в стране с истекшим разрешением на пребывание. Общий срок оверстэя был указан как 1577 дней.

С 2016 года любой арест на оверстэй означает депортацию и черный список минимум на год в рамках политики Good guys in, Bad guys out. При добровольной явке в Иммиграционное бюро можно избежать депортации и черного списка, если оверстэй не превышает 90 дней.

При добровольной сдаче в руки властей:

  • Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;
  • Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;
  • Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;
  • Более 5 лет оверстея – черный список на 10 лет.

В случае ареста властями:

  • Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;
  • Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.

Иммиграционное бюро настоятельно рекомендует сообщать о возможном оверстэе заранее, поскольку даже один день нахождения в Таиланде с просроченной является нарушением и карается по статье 81 Закона об Иммиграции от 1979 года. 

Хотя обычным наказанием является штраф, статья 81 предусматривает и тюремное заключение:

  • Статья 81. Нахождение иностранного гражданина в Королевстве Таиланд без разрешения на пребывание либо с истекшим либо с отозванным разрешением на пребывание карается тюремным заключением на срок до 2 лет и/или штрафом в размере 20 тыс. бат.

 

 

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