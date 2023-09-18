Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета

Работающие в аэропорту Пхукета сотрудники Иммиграционного бюро арестовали гражданку неназванного государства за нелегальное нахождение в Таиланде в течение четырех с лишним лет. Арест был произведен 17 сентября в зале вылетов международных рейсов, однако обстоятельств ареста Иммиграционное бюро не раскрыло.

Новости Пхукета

19 Сентября 2023, 09:00 AM

Хотя обычным наказанием является штраф, статья 81 Закона об Иммиграции предусматривает и тюремное заключение. Фото: Phuket Immigration Checkpoint