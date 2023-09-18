Иностранка с четырехлетним оверстэем арестована в аэропорту Пхукета

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, неназванная иностранная гражданка была арестована сотрудниками полиции примерно в 18:35 в зале вылетов международным рейсов. Затем женщину доставили в полицейский участок Саку для предъявления обвинения. Иммиграционное бюро упомянуло в отчете только статью о нахождении в стране с истекшим разрешением на пребывание. Общий срок оверстэя был указан как 1577 дней.
С 2016 года любой арест на оверстэй означает депортацию и черный список минимум на год в рамках политики Good guys in, Bad guys out. При добровольной явке в Иммиграционное бюро можно избежать депортации и черного списка, если оверстэй не превышает 90 дней.
При добровольной сдаче в руки властей:
- Более 90 дней оверстея – черный список на 1 год;
- Более 1 года оверстея – черный список на 3 года;
- Более 3 лет оверстея – черный список на 5 года;
- Более 5 лет оверстея – черный список на 10 лет.
В случае ареста властями:
- Менее 1 года или 1 год оверстея – черный список на 5 лет;
- Более 1 года оверстея – черный список на 10 лет.
Иммиграционное бюро настоятельно рекомендует сообщать о возможном оверстэе заранее, поскольку даже один день нахождения в Таиланде с просроченной является нарушением и карается по статье 81 Закона об Иммиграции от 1979 года.
Хотя обычным наказанием является штраф, статья 81 предусматривает и тюремное заключение:
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Статья 81. Нахождение иностранного гражданина в Королевстве Таиланд без разрешения на пребывание либо с истекшим либо с отозванным разрешением на пребывание карается тюремным заключением на срок до 2 лет и/или штрафом в размере 20 тыс. бат.