Иностранка пострадала в аварии в Чалонге

Гражданка Канады была госпитализирована после дорожной аварии, произошедшей в районе полудня 12 октября на Chao Fa West Rd. в Чалонге. Иностранка сильно рассекла лоб и, возможно, получила другие травмы. После ДТП женщину доставили на скорой помощи в больницу Chalong Hospital.

Новости Пхукета

Легковой автомобиль столкнулся с пикапом 12 октября на Chao Fa West Rd. Фото: Ruamjai Phuket Foundation

Легковой автомобиль столкнулся с пикапом 12 октября на Chao Fa West Rd. Фото: Ruamjai Phuket Foundation

Легковой автомобиль столкнулся с пикапом 12 октября на Chao Fa West Rd. Фото: Ruamjai Phuket Foundation

Легковой автомобиль столкнулся с пикапом 12 октября на Chao Fa West Rd. Фото: Ruamjai Phuket Foundation

О дорожной аварии с участием гражданки Канады сообщила 12 октября служба спасения Ruamjai Foundation, базирующаяся на Soi Ta-Ied в Чалонге.

Около 12:40 спасатели получили вызов на Chao Fa West Rd. чуть южнее местного офиса Управления энергоснабжения провинций (РЕА). Из сообщения следовало, что на трассе столкнулись легковой автомобиль и пикап.

Помощь медиков потребовалась 35-летней гражданке Канады. По всей видимости, именно она управляла легковой машиной. Женщину доставили в больницу Chalong Hospital на носилках. О личности пострадавшей и причинах аварии ничего неизвестно.