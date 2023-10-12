Иностранка пострадала в аварии в Чалонге

О дорожной аварии с участием гражданки Канады сообщила 12 октября служба спасения Ruamjai Foundation, базирующаяся на Soi Ta-Ied в Чалонге.
Около 12:40 спасатели получили вызов на Chao Fa West Rd. чуть южнее местного офиса Управления энергоснабжения провинций (РЕА). Из сообщения следовало, что на трассе столкнулись легковой автомобиль и пикап.
Помощь медиков потребовалась 35-летней гражданке Канады. По всей видимости, именно она управляла легковой машиной. Женщину доставили в больницу Chalong Hospital на носилках. О личности пострадавшей и причинах аварии ничего неизвестно.