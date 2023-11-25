Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Иностранка арестована за нелегальный сбор пожертвований на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета арестовала гражданку Китая за нелегальную работу в Патонге. Как следует из сегодняшнего сообщения правоохранителей, работа заключалась в «сбор денег на улице или в ином общественном месте». Попавшие на фото улики указывают, что женщина занималась сборов пожертвований в обмен на брелки, как делают настоящие и фейковые глухонемые. Полиция, впрочем, не стала вдаваться в детали и раскрывать какую-либо конкретику по этому кейсу.

Новости Пхукета

25 Ноября 2023, 11:48 AM
Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданку Китая арестовали за нелегальную работу на Пхукете. Фото: Phuket Tourist Police

Из 188 дел против иностранцев в рамках кампании Phuket Crime Free лишь 11 касались нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Из 188 дел против иностранцев в рамках кампании Phuket Crime Free лишь 11 касались нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Сообщение об аресте гражданки Китая в Патонге было опубликовано туристической полицией Пхукета около 7:00 утра субботы, 25 ноября. В тексте не говорится, когда был произведен арест, но на фото все события происходят в светлое время суток. Имени арестованной иностранки правоохранители не раскрыли.

На снимках видно, что в качестве улик у гражданки Китая изъяли несколько десятков брелков для ключей и небольших ламинированных карточек, которые используют для сбора пожертвований глухонемые. Также на стол к брелкам и карточкам были выложены наличные деньги, включая банкноты номиналом 1000 бат и 500 бат. Полиция не раскрыла никаких подробностей кроме того, что китаянка вела нелегальную деятельность на Thaweewong Rd., как официально именуется пляжная дорога в Патонге.

Согласно октябрьского отчету Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 ноября 2022 года по 30 октября 2023 года в рамках кампании Phuket Crime Free на острове были арестованы 188 человек, но дел о нарушении Чрезвычайного декрета о труде иностранцев было всего 11.

Согласно версии декрета от 2018 года, иностранным гражданам запрещено осуществлять какую-либо трудовую деятельность без разрешения на работу (ворк-пермита). Никаких оговорок касательно испытательного срока, благотворительного характера труда или еще чего-либо декрет не предусматривает.

Запрет на работу без ворк-пермита прописан в статье 8 указанного декрета. Ответственность за нарушение требований статьи 8 прописана в статье 101. Согласно ей, работа без ворк-пермита или вне указанной в нем сферы деятельности карается штрафом в размере 5-50 тыс. бат и немедленной депортацией.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Лагуна останется без центрального водоснабжения в Лой Кратонг
Прямой въезд на Soi Ta-Ied с Chao Fa East перекроют на два дня
Разыскиваемый за убийство подросток передал себя в руки полиции на Пхукете
Ветвь огромного баньяна рухнула на жилой дом в Пхукет-Тауне
Находившийся в розыске россиянин арестован при выезде из Таиланда в Малайзию
Престарелый турист скончался на морской экскурсии на Пхукете
Водитель грузовика помог полиции остановить другой большегруз
Двое подростков задержаны за демонстрацию оружия на дороге
Мотоцикл россиянина оказался на полицейской стоянке из-за отсутствия грин-бука
Школьница пострадала в аварии на разлитом масле в Пхукет-Тауне
Полиция Патонга готова помочь с развозом пьяных туристов с Банглы, лишь бы они не садились за руль
На Пхукете наложили арест на две виллы игорной мафии
Продавца трамадола арестовали на Бангла-Роуд
Мотоцикл застрял на грунтовке, ведущей через холмы из Чалонга в Патонг
Автомобиль загорелся на улице в Чалонге

 

The Pavilions Phuket
Thai Residential
So Origin Bangtao Beach

 