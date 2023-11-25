Иностранка арестована за нелегальный сбор пожертвований на Пхукете

Туристическая полиция Пхукета арестовала гражданку Китая за нелегальную работу в Патонге. Как следует из сегодняшнего сообщения правоохранителей, работа заключалась в «сбор денег на улице или в ином общественном месте». Попавшие на фото улики указывают, что женщина занималась сборов пожертвований в обмен на брелки, как делают настоящие и фейковые глухонемые. Полиция, впрочем, не стала вдаваться в детали и раскрывать какую-либо конкретику по этому кейсу.

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Из 188 дел против иностранцев в рамках кампании Phuket Crime Free лишь 11 касались нелегальной работы. Фото: Phuket Immigration

Сообщение об аресте гражданки Китая в Патонге было опубликовано туристической полицией Пхукета около 7:00 утра субботы, 25 ноября. В тексте не говорится, когда был произведен арест, но на фото все события происходят в светлое время суток. Имени арестованной иностранки правоохранители не раскрыли.

На снимках видно, что в качестве улик у гражданки Китая изъяли несколько десятков брелков для ключей и небольших ламинированных карточек, которые используют для сбора пожертвований глухонемые. Также на стол к брелкам и карточкам были выложены наличные деньги, включая банкноты номиналом 1000 бат и 500 бат. Полиция не раскрыла никаких подробностей кроме того, что китаянка вела нелегальную деятельность на Thaweewong Rd., как официально именуется пляжная дорога в Патонге.

Согласно октябрьского отчету Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 ноября 2022 года по 30 октября 2023 года в рамках кампании Phuket Crime Free на острове были арестованы 188 человек, но дел о нарушении Чрезвычайного декрета о труде иностранцев было всего 11.

Согласно версии декрета от 2018 года, иностранным гражданам запрещено осуществлять какую-либо трудовую деятельность без разрешения на работу (ворк-пермита). Никаких оговорок касательно испытательного срока, благотворительного характера труда или еще чего-либо декрет не предусматривает.

Запрет на работу без ворк-пермита прописан в статье 8 указанного декрета. Ответственность за нарушение требований статьи 8 прописана в статье 101. Согласно ей, работа без ворк-пермита или вне указанной в нем сферы деятельности карается штрафом в размере 5-50 тыс. бат и немедленной депортацией.