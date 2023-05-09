Иностранка арестована за нелегальную работу в аэропорту

Отвечающее за аэропорт отделение Иммиграционного бюро Пхукета сообщило об аресте очередного иностранца за нелегальную работу на Пхукете. Ведомство ничего не сказало ни о национальности арестованной женщины, ни о работе, которой она занималась, но в качестве места ареста вновь указана «стоянка для туристического транспорта у международного терминала».

Новости Пхукета

9 Мая 2023, 06:14 PM

Иностранка была арестована на парковке для туристических автобусов в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint