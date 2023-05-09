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Иностранка арестована за нелегальную работу в аэропорту

Отвечающее за аэропорт отделение Иммиграционного бюро Пхукета сообщило об аресте очередного иностранца за нелегальную работу на Пхукете. Ведомство ничего не сказало ни о национальности арестованной женщины, ни о работе, которой она занималась, но в качестве места ареста вновь указана «стоянка для туристического транспорта у международного терминала».

Новости Пхукета

9 Мая 2023, 06:14 PM
Иностранка была арестована на парковке для туристических автобусов в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Иностранка была арестована на парковке для туристических автобусов в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

В сообщении Иммиграционного бюро говорится о том, что сотрудники ведомства при поддержке полицейских из CSD произвели арест в 18:30 вечера 8 мая. К публикации была приложена фотография женщины, но с замазанным лицом. Ни имя иностранной гражданки, ни ее национальность указаны не были.

«Арест был осуществлен на стоянке для туристического транспорта у международного терминала аэропорта Пхукета. Арестованная была доставлена в полицейский участок Саку для предусмотренных законом действий», – говорится в сообщении.

Упомянутая стоянка уже не в первый раз фигурирует в сообщениях отделения Иммиграционного бюро в аэропорту Пхукета. Во всех предыдущих случаях официальные лица указывали, что арестованные были гражданами Китая, но в этом раз решили ничего не уточнять. Также обращает на себя внимание, что на фото с арестованной (в отличие от предыдущих аналогичных снимков) вообще нет сотрудников полиции, одетых в форму. 

Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда имеет достаточно формальных пономочий для арестов за нелегальную работу, поскольку это почти во всех случаях означает не только нарушение трудового законодательства (прежде всего, Декрета о труде иностранцев от 2017 года), но и нарушение условий пребывания по имеющейся у иностранного гражданина визе. 

 

 

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