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Иностранка арестована в аэропорту Пхукета за оверстэй

Иммиграционное бюро Пхукета продолжает аресты иностранцев в аэропорту за визовые нарушения. Последнее сообщение о таком аресте было опубликовано 29 мая, в качестве причины указано истекшее разрешение на пребывание в Таиланде, при этом закон в данном случае объединяет в один состав преступления и просроченный туристический штамп, и отозванную визу. О личности арестованной женщины Иммиграционное бюро ничего не сказало.

Новости Пхукета

31 Мая 2023, 12:22 PM
Иностранная гражданка, арестованная в аэропорту 29 мая за отсутствие разрешения на пребывание в стране. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Иностранная гражданка, арестованная в аэропорту 29 мая за отсутствие разрешения на пребывание в стране. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Краткое изложение политики Good guys in, Bad guys out. Фото: Roya Thai Police Immigration Bureau

Краткое изложение политики Good guys in, Bad guys out. Фото: Roya Thai Police Immigration Bureau

Статья 81 Закона об иммиграции. Фото: Royal Thai Police

Статья 81 Закона об иммиграции. Фото: Royal Thai Police

Неназванная иностранная гражданка была арестована в аэропорту Пхукета около 13:15 дня 29 мая, говорится в сообщении, опубликованном на странице Phuket Immigration Checkpoint, где освещается работа именно сотрудников, базирующихся в аэропорту. В качестве места ареста был указан зал прибытия международных рейсов, однако подробностей Иммиграционное бюро не привело. В частности, из текста непонятно, была ли женщина арестована при прохождении паспортного контроля по прилету или при иных обстоятельства.

Обвинения в тексте указаны как «въезд иностранного гражданина и нахождение в Королевстве с истекшим разрешением». Формулировка в сообщении взята в кавычки, однако не является прямой цитатой из Закона об иммиграции от 1979 года в том виде, в каком он опубликован на сайте Иммиграционного бюро или на сайте Королевской полиции Таиланда.

Текст соответствующей статьи в оригинале следующий:

  • Статья 81. Нахождение иностранного гражданина в Королевстве Таиланд без разрешения на пребывание либо с истекшим либо с отозванным разрешением на пребывание карается тюремным заключением на срок до 2 лет и/или штрафом в размере 20 тыс. бат.

Также с 2016 года в Таиланде действует иммиграционное правило Good guys in, Bad guys out, предполагающее депортацию и запрет на возвращение в страну минимум на год абсолютно за любой оверстэй, если нарушитель не сообщил о нем добровольно, а нарушением было выявлено полицией. В таком случае иностранец арестовывается и отвечает за просрочку визы уже как злостный нарушитель, даже если просрочка составила один день.

Согласно тем же правилам, при добровольной явке в Иммиграционное бюро просрочка до 90 дней карается только штрафом. Но при просрочке более 90 дней человек депортируется и заносится в черный список минимум на год в любом случае. Причина просрочки (кража паспорта, задержка его перевыпуска в посольстве) роли не играет.

Что делать при угрозе оверстэя

На протяжении многих лет Иммиграционное бюро Пхукета почти не публиковало сообщений о таких рядовых нарушениях, как аресты за оверстэй. Однако с 2023 года публичные предупреждения стали обычной практикой, а на странице Phuket Immigration Checkpoint они составляют примерно половину всех публикаций.

В начале апреля «Новости Пхукета» обратились к главе пхукетского офиса Иммиграционного бюро Тханету Сукчаю за комментарием по этому вопросу. Офицер подтвердил, что его сотрудники стали более тщательно работать над выявлением иностранцев с просроченными визами и более активно отчитываться об этом в качестве предостережения для других. Последний раунд это многомесячной кампании начался 27 мая, то есть за два дня до ареста неназванной иностранки в аэропорту.

В апрельском интервью корреспондентка редакции попросила полковник Сукчая уточнить, по-прежнему ли обращение к сотруднику Иммиграционного бюро на стойке паспортного контроля в аэропорту считается явкой с повинной. Старший офицер иммиграционной полиции Пхукета заверил, что никаких изменений в политике не произошло.

Полковник Сукчай пояснил, что в случае оверстэя в несколько дней можно обращаться и на стойку паспортного контроля в аэропорту, но такой подход не будет оптимальным, поскольку вплоть до обращения человек будет являться нарушителем визового законодательства, скрывающим этот факт.

Как подчеркнул офицер, правильными действиями при угрозе просрочки визы будет будет обращение в Иммиграционное бюро до начала оверстэя или сразу же после того, как это произошло. Эту же рекомендацию дают волонтеры иммиграционной полиции – при возникшем оверстэе лучше сразу сообщать об этом хотя, не дожидаясь, когда нарушение вскроется случайно при любой проверке документов, например, после ДТП.

В таком случае последствия будут жестче, поскольку намерение оплатить штраф в аэропорту не отменяет того факта, что непосредственно в момент проверки документов человек был нарушителем визового законодательства и к нему в полной мере применимы и упомянутая выше статья 81 Закона об иммиграции, и правила Good guys in, Bad guys out.

 

 

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