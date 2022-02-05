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Иностранец застрелен в отеле в Раваи

Полиция расследует предумышленное убийство гражданина Канады индийского происхождения, застреленного в одном из курортных комплексов на юге Пхукета вечером 4 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

5 Февраля 2022, 01:38 PM
Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Гражданина Канады застрелили на Пхукете. Фото: Полиция Чалонга

Полиция Чалонга получила вызов в The Beachfront Hotel Phuket на Wiset Rd. около 6:30 утра. Обращение поступило после того, как пришедшая убираться горничная обнаружила тела постояльца возле его автомобиля у входа в апартаменты, где он проживал.

Сотрудники полиции опознали погибшего по канадскому паспорту на имя 31-летнего Мандипа Сингха. Документ был выдан в Саскатуне, в качестве места рождения в нем была указана Индия. При этом в вещах мужчины обнаружились выданные в Квебеке водительские права на имя 33-летнего Амарджита Сингха Синду, зарегистрированного в Монреале.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, около 22:30 вечера 4 февраля мужчина на красном автомобиле MG приехал в курортный комплекс. Когда он припарковался и покинул машину, из кустов неожиданно появились двое мужчин и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия.

Нападавшие продолжали стрелять, пока жертва не упала на землю. В господина Сингха попали 10 пуль, на месте событий было обнаружено множество гильз. Полиция проводит расследование.

 

 

 

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