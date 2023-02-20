Иностранец в возрасте 68 лет попал в аварию на скутере на Пхукете

Иностранец в возрасте 68 лет пострадал в дорожной аварии в Камале во второй половине дня 20 февраля. Мужчину госпитализировали.

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Сообщение об аварии с участием престарелого иностранца было опубликовано на странице административной организации Камалы (OrBorTor) вечером 20 февраля, а сам инцидент произошел в районе 12:50.

Как следует из публикации OrBorTor, авария случилась на дороге между Камалой и Патонгом, в районе смотровой площадки на мысу Лэм-Сингх. Скутер, на котором находился иностранец, столкнулся с пикапом. В результате падения немолодой мужчина повредил плечо, так что спасателям OrBorTor пришлось накладывать поддерживавшую повязку, а затем везти мужчину в ближайшую больницу Patong Hospital. OrBorTor не сообщила никаких подробностей о самой аварии и не назвала имен никого из участников ДТП.

Также 20 февраля спасатели из OrBorTor Камалы выезжали еще на одну аварию с пострадавшим иностранным мотоциклистом, однако об этом инциденте известно лишь, что он произошел примерно в 11:00 утра, другие транспортные средства в ДТП вовлечены не были, а мотоциклиста доставили в Patong Hospita. О характере травмы и национальности мотоциклиста информации в сообщении районных властей нет.

В связи с каждым из инцидентов OrBorTor напомнила, что вызвать спасателей в Камале можно не только по единому номеру неотложной помощи 1669, но и по прямому мобильному номеру 093-781-9950. Второй вариант, возможно, позволит общаться через мессенджер и передать геолокацию.

Согласно данным Комитета по дорожной безопасности Таиланда (ThaiRSC) с начала года в дорожных авариях на Пхукете погибли 20 человек, то есть ДТП уносят одну человеческую жизнь каждые два-три дня. Количество ежедневно фиксируемых аварий с травмами – около 60, однако в статистику ThaiRSC попадает лишь малая часть всех происшествий.