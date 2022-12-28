Иностранец упал с третьего этажа в аэропорту Пхукета

ОБНОВЛЕНИЕ: В 18:00 страница Phuket Info Center сообщила, что иностранец скончался.
В первоначальных сообщения о происшествии нет информации о личности мужчины. Согласно имеющимся у «Новостей Пхукета» неофициальным данным, это 35-летний гражданин США. Полиция пока не выпустила официального заявления в связи со случившимся.
После падения мужчину доставили в больницу Thalang Hospital. На момент подготовки материала неизвестно, выжил ли он или полученные травмы оказались смертельными. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
«Новости Пхукета» ожидают официального заявления госкорпорации Airports of Thailand и правоохранительных органов в связи с инцидентом.