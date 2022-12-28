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Иностранец упал с третьего этажа в аэропорту Пхукета

В аэропорту Пхукета иностранец упал с третьего этажа терминала международных рейсов. Инцидент произошел примерно в 15:08 среды, 28 декабря.

Новости Пхукета

28 Декабря 2022, 05:37 PM
Иностранец упал с третьего этажа в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Иностранец упал с третьего этажа в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

ОБНОВЛЕНИЕ: В 18:00 страница Phuket Info Center сообщила, что иностранец скончался.

В первоначальных сообщения о происшествии нет информации о личности мужчины. Согласно имеющимся у «Новостей Пхукета» неофициальным данным, это 35-летний гражданин США. Полиция пока не выпустила официального заявления в связи со случившимся.

После падения мужчину доставили в больницу Thalang Hospital. На момент подготовки материала неизвестно, выжил ли он или полученные травмы оказались смертельными. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

«Новости Пхукета» ожидают официального заявления госкорпорации Airports of Thailand и правоохранительных органов в связи с инцидентом.

 

 

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