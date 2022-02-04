Иностранец украл деньги из такси

Пхукетский таксист стал жертвой недобросовестного пассажира-иностранца. Пока водитель справлял малую нужду, мужчина украл из машины 3,6 тыс. бат наличными. Впрочем, затем иностранец деньги вернул, так что полиция не стала возбуждать дело.

Чутхарат Плерин

4 Февраля 2022, 05:01 PM

Фото: Somphas Jindawong

Водитель такси inDriver по имени Сомпхат Джиндавонг рассказал, что кража произошла ночью 30 января. Около 3:00 он подобрал в Раваи трех пассажиров-иностранцев – двух мужчин и женщину. 49-летний шофер договорился, что отвезет клиентов в указанный им пункт назначения в пределах Раваи за 150 бат.

«Я отвез их к кондоминиуму, но там из машины вышли лишь два пассажира. Третий – темнокожий мужчина – попросил отвезти его к другому кондо в районе торгового центра Central. Я согласился выполнить заказ за 200 бат», – рассказал господин Джиндавонг, работающий таксистом на Пхукете уже 10 лет (сам мужчина – уроженец Накхон-Сри-Тхаммарата).

Впрочем, по пути водителю пришлось сделать остановку «в тихом месте», чтобы справить малую нужду. Пассажир в это время оставался в салоне.

Выполнив заказ, господин Джиндавонг поехал домой спать, а утром 31 января обнаружил, что из машины пропали 3,6 тыс. бат наличными, хранившихся в консоли между двумя передними сдениями.

В салоне такси у господина Джиндавонга была установлена камера видеонаблюдения, которая четко зафиксировала, что деньги взял его последний пассажир, пока сам он отлучался.

Таксист обратился в полицию Чалонга и предоставил сотрудникам органов видеозапись. Также он связался с заказавшей такси женщиной, а потом и с последним пассажиров, который взял деньги. Тот, впрочем, вины не признал и в полицейский участок идти отказался.

Ситуация изменилась после вмешательства туристической полиции, сотрудники которой сами связались с пассажиром и настояли, что ему все же придется явиться в отделение.

«Мужчина сперва отрицал, что он украл деньги, но после демонстрации видео сознался», – рассказал господин Джиндавонг.

В итоге таксист получил назад свои 3,6 тыс. бат и еще 400 бат сверху в качестве компенсации за неприятности. Уголовное дело возбуждено не было, поскольку обе стороны пришли к соглашению в частном порядке.

Сам же господин Джиндавонг предостерег других водителей такси от излишней беспечности.

«Будучи водителем, все, что я хочу деть – это предоставлять пассажирам наилучший сервис. Наличные я держу в салоне, чтобы без проблем сдавать сдачу. Я никогда и не думал, что пассажир украдет у меня деньги», – заключил таксист.