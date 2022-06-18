Иностранец с 1,5 кг кокаина в желудке арестован в аэропорту Пхукета

В пхукетском аэропорту задержали наркокурьера, который пытался ввезти на остров 1,5 кг кокаина у себя в желудке. Перед поездкой гражданин ЮАР проглотил 155 герметичных капсул с белым порошком на сумму в 4,5 млн бат, сообщил 17 июня официальный представитель Таможенного департамента Чайют Кхамкун.

Новости Пхукета

Как рассказал господин Кхамкун, 29-летний иностранец прилетел на Пхукет 9 июня из Аддис-Абебы, столицы Эфиопии. Самолет совершил посадку в 12:30. По данным FlightRadar 24, посадку в это время совершали рейсы Emirates из эмирата Дубай и IndiGo из Дели.

Чиновник не уточнил, каким рейсом прилетел пассажир, и что именно насторожило его таможенников, но они отвезли мужчину на рентген в больницу Thalang Hospital, в ходе которого обнаружили капсулы в желудке. При этом в багаже иностранца ничего нелегального не было. Кроме того, чиновник уточнил, что до извлечения груза они не знали, какой наркотик вез пассажир.

Также господин Кхамкун рассказал, что 13 июня еще 15,7 кг кокаина было перехвачено в Suvarnabhumi International Airport в Банкгкое. Наркотики были спрятаны в багаже трех пассажиров, прилетевших из Бразилии. Таможенники оценили груз по той же цене – в 47 млн бат.