Иностранец пропал в море в районе пляжа Фридом

Спасатели проводят операцию по поиску туриста-иностранца, который не справился с волнами во время купания в море на пляже Фридом-Бич между Кароном и Патонгом в пятницу, 28 июля. Мужчина пошел купаться в компании трех друзей, которые выбрались на берег или сами, или с помощью спасателей. Однако самого его по состоянию на 15:30 еще не нашли.

Новости Пхукета

О пропавшем туристе сообщила в 16:07 туристическая полиция Пхукета. В публикации сначала говорилось об утонувшем темнокожем гражданине Франции в возрасте 22 лет. Затем уточнялось, что указанный мужчина пропал, а также упоминались двое других французов и один тайский гражданин.

По опубликованной информации можно восстановить следующую хронологию событий. Туристы пришли на пляж в районе 8:00 утра группой из четырех человек. Около 12:00 некий очевидец прибежал к спасателям и сообщил, что указанная группа не может выбраться из воды. Три человека в итоге добрались до берега (сами или с помощью лайфгардов). Поиски четвертого по состоянию на 15:30 дня продолжались.

Один из вызванных на место происшествия спасателей пояснил «Новостям Пхукета», что в изначально поступившем в экстренные службы сообщении, действительно, говорилось об утонувшем человеке. Затем выяснилось, что этот человек еще не найден и, соответственно, является пропавшим без вести. На западном побережье была начата поисковая операция, а уцелевшие туристы отправились ждать результатов в своем отеле.

Собеседник редакции отметил, что на пляже Фридом сегодня стояли красные флаги, запрещающие купание. Говоря о национальности пропавшего человека, спасатель подтвердил, что это мужчина, но отметил, что тот может быть не из Франции, а из Индии.

Пока что вся официальная информация о происшествии ограничивается публикацией туристической полиции Пхукета, которую можно свести к тому, что на Пхукете унесло в море туриста, как был в мае с гражданином России Юрием Смояном в Раваи. Господина Смояна нашли утонувшим через несколько дней.

Пляж Фридом административно относится к тамбону Карон. На страницах местных муниципалитета и полицейского участника никакой информации о происшествии пока не публиковалось. Центр помощи туристам (ТАС), сотрудники которого точно были на месте событий, также ничего не сообщал.