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Иностранец повесился на ограде отельного балкона в Патонге

Полиция начала расследование по факту смерти 47-летнего гражданина Франции, найденного повесившимся на ограждении отельного балкона в Патонге во второй половине дня 9 марта. Признаков насильственной смерти первичный осмотр тела не выявил, но полиция проверяет все версии.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Марта 2020, 10:34 AM
Иностранец повесился на ограде отельного балкона в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец повесился на ограде отельного балкона в Патонге. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии в одном из отелей на Soi Patong City поступило в полицейский участок Патонга в 13:15 понедельника, 9 марта.

Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили висящее снаружи отеля мертвое тело с петлей на шее. Второй конец веревки был привязан к ограждению балкона на третьем этаже.

Как заявил лейтенант Понгсатхорн Плотхонг из полиции Патонга, первичный осмотр тела иностранца не выявил каких-либо следов борьбы. Труп был доставлен в больницу Patong Hospital. Полиция сейчас ожидает медицинского заключения о причинах смерти.

«Полиция проверяет записи с камер видеонаблюдения в отеле и поблизости, а также опрашивает свидетелей. Мы пока не можем однозначно сказать, совершил ли мужчина самоубийство, или в его смерти может быть что-то подозрительное», – заявил лейтенант Плотхонг.

Офицер также добавил, что мужчина въехал в Таиланд легально, разрешение на пребывание просрочено не было. В отель в Патонге он заселился 5 марта, а покинуть его должен был 9 числа.

 

 

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