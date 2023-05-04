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Иностранец попался в процессе кражи марихуаны в Патонге

Неназванный иностранец попался с поличным при попытке кражи марихуаны в одном из каннабис-шопов на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в Патонге. Мужчина, видимо, не подозревал, что стоял прямо перед объективом камеры видеонаблюдения.

Новости Пхукета

5 Мая 2023, 08:00 AM
Иностранец решил украсть в магазине марихуану прямо перед камерой видеонаблюдения. Фото: Phuket Info Center

Иностранец решил украсть в магазине марихуану прямо перед камерой видеонаблюдения. Фото: Phuket Info Center

О неудачливом воре сообщила страница Phuket Info Center, связанная с администрацией Пхукета. В четверг, 4 мая, администраторы опубликовали два видеоролика, на которых иностранец в белой рубашке, белых шортах и темных очках крадет марихуану в магазине.

Сперва мужчина прячет пакет с каннабисом в небольшую сумку, висящую у него через плечо, а затем решает взять еще и засовывает дополнительную порцию конопли в карман. Ролик заканчивается тем, что из-за прилавка появляется сотрудница магазина и начинает возвращать товар.

В сопроводительном тексте Phuket Info Center указывает, что инцидент произошел в магазине, находящемся на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. в районе рынка ОТОР. Впрочем, страница не приводит названия торговой точки, не указывает дату и время кражи, ничего не говорит о том, как запись попала к ней.

Также Phuket Info Center избегает и вопроса о том, была ли вызвана на место событий полиция, или магазин по неким причинам решил, что лучше обойтись без привлечения сотрудников правоохранительных органов.

 

 

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