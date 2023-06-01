Иностранец получил условный срок за разбитые зеркала микроавтобуса на Пхукете

Гражданин Австралии Лахлан Наваль был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно за свое участие в дорожном конфликте 29 мая, в ходе которого он вместе с приятелем из ОАЭ разбил зеркала на микроавтобусе тайского водителя. Господин Наваль также заплатит штраф в размере 10 тыс. бат и 40 тыс. компенсации водителю минивэна, который, судя по итоговому заявлению полиции, был признан потерпевшим без каких-либо оговорок, касательно его собственного поведения.

Новости Пхукета

1 Июня 2023, 11:37 AM

Гражданин Австралии заплатит 50 тыс. бат за зеркала микроавтобуса, которые он вместе с приятелем разбил другому водителю в ходе дорожного конфликта. В тюрьму мужчина не отправится, если не нарушит закон еще раз в течение года. Фото: Phuket Provincial Police