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Иностранец получил условный срок за разбитые зеркала микроавтобуса на Пхукете

Гражданин Австралии Лахлан Наваль был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно за свое участие в дорожном конфликте 29 мая, в ходе которого он вместе с приятелем из ОАЭ разбил зеркала на микроавтобусе тайского водителя. Господин Наваль также заплатит штраф в размере 10 тыс. бат и 40 тыс. компенсации водителю минивэна, который, судя по итоговому заявлению полиции, был признан потерпевшим без каких-либо оговорок, касательно его собственного поведения.

Новости Пхукета

1 Июня 2023, 11:37 AM
Гражданин Австралии заплатит 50 тыс. бат за зеркала микроавтобуса, которые он вместе с приятелем разбил другому водителю в ходе дорожного конфликта. В тюрьму мужчина не отправится, если не нарушит закон еще раз в течение года. Фото: Phuket Provincial Police

Гражданин Австралии заплатит 50 тыс. бат за зеркала микроавтобуса, которые он вместе с приятелем разбил другому водителю в ходе дорожного конфликта. В тюрьму мужчина не отправится, если не нарушит закон еще раз в течение года. Фото: Phuket Provincial Police

Об исходе дела, получившего большой резонанс в социальных сетях, сообщил 31 мая центральный полицейский участок Пхукета. В тексте было подтверждено, что дорожный конфликт произошел 29 мая на Chao Fa West Rd. Участниками стали тайский водитель микроавтобуса Toyota Манапхан Макарапхан и двое иностранцев на Toyota Yaris – австралиец Лахлан Наваль и гражданин ОАЭ Рубай Хайдер.

Господин Хайдер в тот же день улетел из страны, поэтому перед судом 31 мая предстал только господин Наваль, бывший его пассажиром, но также участвовавший в причинении повреждений микроавтобусу.

Господин Наваль был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно (с пробацией в один год) и штрафу в 10 тыс. бат. Также суд обязал его выплатить господину Макарапхану компенсацию в 40 тыс. бат.

В публикации центрального полицейского участка ничего не указывает на наличие у следователей вопросов к потерпевшему, хотя он сам подробно рассказал после инцидента, что преследовал иностранцев и добивался эскалации конфликта, поскольку красный Yaris якоб опасно затормозили перед его микроавтобусом. Все это подробно изложено в публикации издания MGR Online.

 

 

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