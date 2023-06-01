Иностранец получил условный срок за разбитые зеркала микроавтобуса на Пхукете

Об исходе дела, получившего большой резонанс в социальных сетях, сообщил 31 мая центральный полицейский участок Пхукета. В тексте было подтверждено, что дорожный конфликт произошел 29 мая на Chao Fa West Rd. Участниками стали тайский водитель микроавтобуса Toyota Манапхан Макарапхан и двое иностранцев на Toyota Yaris – австралиец Лахлан Наваль и гражданин ОАЭ Рубай Хайдер.
Господин Хайдер в тот же день улетел из страны, поэтому перед судом 31 мая предстал только господин Наваль, бывший его пассажиром, но также участвовавший в причинении повреждений микроавтобусу.
Господин Наваль был приговорен к двум месяцам тюрьмы условно (с пробацией в один год) и штрафу в 10 тыс. бат. Также суд обязал его выплатить господину Макарапхану компенсацию в 40 тыс. бат.
В публикации центрального полицейского участка ничего не указывает на наличие у следователей вопросов к потерпевшему, хотя он сам подробно рассказал после инцидента, что преследовал иностранцев и добивался эскалации конфликта, поскольку красный Yaris якоб опасно затормозили перед его микроавтобусом. Все это подробно изложено в публикации издания MGR Online.