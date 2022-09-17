Иностранец погиб в мотоциклетной аварии в Срисунторне

Полиция проводит расследование по факту ночной аварии на Srisoonthorn Rd., в которой погиб иностранец. При себе у мужчины не было никаких документов, поэтому установить его личность оперативно не удалось.

Иккапоп Тхонгтуб

Мотоциклетная авария, в которой погиб иностранный гражданин, произошла около 3:15 ночи в районе школы Ban Manik School и автозаправки РТ на Srisoonthorn Rd.

Выехавшие на место событий полицейские во главе с подполковником Паттаватом Йодкваном обнаружили поврежденный скутер Honda PCX с бангкокскими номерами и седан Mazda с помятым задним бампером.

Примерно в трех метрах от транспортных средств находилось тело иностранца, одетого в светлую футболку и шорты. Полицейские обнаружили его рюкзак и бумажник, но никаких удостоверяющих личность документов внутри не было. Также на месте событий был найден расколотый мотоциклетный шлем.

При осмотре тела спасатели отметили перелом шеи, а также травмы головы и живота. Погибшего отвезли в морг больницы Thalang Hospital, специалисты которой должны сделать итоговое заключение.

По итогам опроса свидетелей была составлена предварительная картина ДТП. Согласно ей, мужчина на высокой скорости двигался в направлении Памятника Героиням и не вписался в поворот, врезавшись в бетонное крыльцо небольшой кофейни.

Мотоциклиста выбросило из седла, после чего он ударился о стоящие рядом дорожный знак и мачту электропередач. Неуправляемый скутер продолжил движение и врезался в седан Mazda, принадлежащий сотруднику находящегося неподалеку магазина.

Личность погибшего устанавливается. Известно, что из особых примет у него есть несколько татуировок, но полиция не описала их журналистам. Также ничего не было сказано о предполагаемом возрасте погибшего.