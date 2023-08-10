Иностранец погиб в мотоциклетной аварии в Краби

Дорожная авария с участием трехколесного саленга и скутера произошла в районе 9:00 утра 10 августа в тамбоне Кхао-Тхонг, находящемся к северу от Ао-Нанга, самого популярного туристического района материковой части Краби.
Работавшие на месте событий спасатели Krabi Pithakpracha Foundation упомянули рынок в поселке Най-Са, но на видео видно, что авария все-таки произошла не у самих торговых рядом, а где-то на относительно пустынной части идущей через этот район дороги.
Согласно предварительным данным, иностранец на скутере Honda Click с пхукетскими номерами врезался в трехколесный саленг местного жителя. Мотоцикл с тележкой получил минимальные повреждения, но скутер вылетел с дороги и упал в траву в нескольких метрах от точки столкновения. Медики Krabi Pithakpracha Foundation отдельно отметили, что иностранец явно пытался затормозить – скутер оставил на асфальте четко различимые отметины шин.
К моменту прибытия полицейских и спасателей иностранец, которого называют гражданином Украины, скончался. На видео тело уже накрыто белой простыней.
Спасатели Krabi Pithakpracha Foundation в своем репортаже с места событий говорят, что мужчина жил в Таиланде с тайской женой и совсем недавно вернулся из поездки за границу. Впрочем, эта информация (как и данные о личности погибшего) пока не подтверждена. Полиция Ао-Нанга, сотрудники которой были на месте ДТП, еще не выпустили отчета о случившемся.