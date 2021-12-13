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Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета

Гражданин Швейцарии погиб в дорожной аварии на юге Пхукета. Ехавшего на мотоцикле мужчину сбил микроавтобус, который вылетел на встречную полосу

Иккапоп Тхонгтуб

13 Декабря 2021, 06:08 PM
Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Иностранец погиб в ДТП на юге Пхукета. Фото опубликовано главой района Раваи.

Полиция Чалонга получила сообщение об инциденте около 8:00 утра 13 декабря. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили вылетевший с дороги и перевернувшийся микроавтобус, а также сильно поврежденный скутер Yamaha N-Max.

Водитель микроавтобуса – 44-летний Сомчай Кобкой – дожидался полицию рядом с своим транспортным средством. Мотоциклист лежал без сознания на земле. Мужчину доставили в больницу Chalong Hospital, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

Один из очевидцев происшествия рассказал полиции, что микроавтобус на высокой скорости спускался с холма. В какой-то момент водитель утратил контроль над транспортным средством, в результате чего автомобиль пересек разделительную линию, сбил скутер с иностранцем, врезался в столб и перевернулся.

Посольство Швейцарии в Таиланде было уведомлено о гибели гражданина своей страны.

 

 

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