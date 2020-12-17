Иностранец погиб в ДТП на Пхукете

Гражданин Португалии, работавший в одном из отелей у пляжа Сурин, погиб в дорожной аварии в Кату. Соответствующую информацию подтвердила местная полиция.

Новости Пхукета

17 Декабря 2020, 01:08 PM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

ДТП, в котором погиб иностранец, произошло еще 12 декабря, однако получить подтверждение удалось лишь 17 числа. Лейтенант Пхирават Йодто и полиции Кату назвал следующее имя погибшего: Диого Матос Силва (возраст – 35 лет).

По словам офицера, господин Силва получил тяжелую травму головы, когда его мотоцикл упал в повороте на Wichit Songkram Rd. Полиция не заметила следов столкновения с каким-либо иным транспортным средством.

«Рядом с местом аварии я нашел мотоциклетный шлем, но я не уверен, был ли он на голове мужчины. Также я не смог найти его водительские права или международное водительское удостоверение», – добавил лейтенант Йодто.

Из личных документов при себе у погибшего было разрешение на работу, согласно которому его нанимателем являлся неназванный отель у пляжа Сурин. Лейтенант Йодто связался с указанным отелем, а также побеседовал с представителями португальского посольства, которые сами связались с офицером.

«Я по-прежнему ждут заключения медиков и результатов теста на алкоголь, которые покажут, не могло ли спиртное быть фактором аварии», – добавил лейтенант.