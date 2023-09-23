Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Иностранец погиб после прыжка с пешеходного моста в аэропорту Пхукета

Полиция проводит расследование в связи со смертью 53-летнего гражданина Швейцарии, спрыгнувшего вчера вечером (22 сентября) с пешеходного моста между пассажирским терминалом и парковкой в аэропорту Пхукета. Дело расследуется как суицид, но о мотивах ничего неизвестно.

Новости Пхукета

23 Сентября 2023, 02:45 PM
Гражданин Швейцарии спрыгнул с пешеходного моста в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Гражданин Швейцарии спрыгнул с пешеходного моста в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция и экстренные службы были проинформированы об инциденте в аэропорту около 19:30 вечера 22 сентября. Спрыгнувшего с пешеходного моста мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, но спасти иностранца не удалось. Мужчине было 53 года.

Полиция расследует произошедшее как суицид. За 2022-2023 годы уже несколько человек свели счеты с жизнью в пхукетском аэропорту путем прыжка с высоты.

Если вы полагаете, что знакомому вам человеку нужна экстренная психологическая помощь, обратиться за не можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).

О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно, но можно дистанционно воспользоваться российскими. Некоторые из доступных вариантов онлай-консультаций собраны здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.

 

 

Есть новости? кликните сюда

Непогода вызвала наводнения, сбой в работе аэропорта, падение линий электропередач на Пхукете
Ночной пожар произошел на вилле в Раваи
Пересмотр налогообложения зарубежных доходов вызвал смятение в Таиланде
Синоптики предупреждают о сильных дождях на Пхукете с 23 сентября
Пропустивший рейс россиянин прожил 14 дней в аэропорту Пхукета
Угонщика арестовали по записям с камер видеонаблюдения
Жалобы таксистов обсудили на Пхукете
Метамфетаминовая «эпидемия» продолжается на Пхукете
Трех иностранцев арестовали за оверстэй по наводке
Власти Пхукет-Тауна предупреждают о пожарных учениях в городе
Владельцев свалки в Чалонге вызовут в муниципалитет для «поиска решений»
Россиянка в коме после ДТП в Паттайе, семья просит о помощи
Экспат из Эстонии найден мертвым в ванной комнате отеля в Патонге
Новый губернатор едет на Пхукет из Исана
Таиланд утвердил безвиз для Китая и Казахстана, изменений для России нет

 

Thai Residential
SOHO Pool Club
The Pavilions Phuket

 