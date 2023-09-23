Иностранец погиб после прыжка с пешеходного моста в аэропорту Пхукета

Полиция проводит расследование в связи со смертью 53-летнего гражданина Швейцарии, спрыгнувшего вчера вечером (22 сентября) с пешеходного моста между пассажирским терминалом и парковкой в аэропорту Пхукета. Дело расследуется как суицид, но о мотивах ничего неизвестно.

Новости Пхукета

23 Сентября 2023, 02:45 PM

Гражданин Швейцарии спрыгнул с пешеходного моста в аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Tourist Police

Полиция и экстренные службы были проинформированы об инциденте в аэропорту около 19:30 вечера 22 сентября. Спрыгнувшего с пешеходного моста мужчину доставили в больницу Thalang Hospital, но спасти иностранца не удалось. Мужчине было 53 года.

Полиция расследует произошедшее как суицид. За 2022-2023 годы уже несколько человек свели счеты с жизнью в пхукетском аэропорту путем прыжка с высоты.

Если вы полагаете, что знакомому вам человеку нужна экстренная психологическая помощь, обратиться за не можно в любое время суток на горячую линию Тайского центра психического здоровья 1323 (операторы говорят только по-тайски) или в общество Samaritans of Thailand по телефону 02-113-6789 (доступны консультации на тайском и английском языках).

О русскоязычной службе психологической помощи непосредственно в Таиланде редакции «Новостей Пхукета» неизвестно, но можно дистанционно воспользоваться российскими. Некоторые из доступных вариантов онлай-консультаций собраны здесь. Русскоязычные члены есть в пхукетских обществах Alcoholics Anonymous и Narcotics Anonymous.