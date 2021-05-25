Иностранец найден мертвым в кондоминиуме в Патонге

Тело иностранца было обнаружено персоналом кондоминиума, который почувствовал неприятный запах из его квартиры и вызвал полицейских. Труп лежал на полу ванной комнаты, следов борьбы или кражи сотрудники полиции не нашли. К моменту обнаружения мужчина был мертв уже три или четыре дня.
Записи с камер видеонаблюдения показали, что иностранец не покидал свою квартиру в течение четырех дней. Из других людей к нему также никто не заходил. Сотрудники кондоминиума до прибытия полиции также дверь не открывали.
Причину смерти иностранца предстоит установить медицинским специалистам. Впрочем, напрямую об этом в полицейском отчете о происшествии не говорится.