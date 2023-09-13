Иностранец на скутере пробил заднее стекло ехавшей перед ним машины

Не справившийся с торможением иностранец врезался в ехавший перед ним автомобиль на дороге между Патонгом и Сурином во второй половине дня 13 сентября. Мужчина заявил, что не помнит момент столкновения, но у машины оказалось пробито заднее стекло. Иностранца был в защитном шлеме, к моменту прибытия полиции и спасателей он находился в сознании, но без госпитализации не обошлось.

Новости Пхукета

Иностранец пострадал в ДТП в Калиме. Спасатели не исключают, что жизнь ему спас дешевый тайский шлем за несколько сотен бат. Фото: Rescue Team Volunteers Phuket

Иностранец пострадал в ДТП в Калиме. Спасатели не исключают, что жизнь ему спас дешевый тайский шлем за несколько сотен бат. Фото: Rescue Team Volunteers Phuket

Иностранец пострадал в ДТП в Калиме. Спасатели не исключают, что жизнь ему спас дешевый тайский шлем за несколько сотен бат. Фото: Rescue Team Volunteers Phuket

Пхукетские спасатели получили сообщение о ДТП с участием скутера с автомобиля в Калиме около 13:00 дня 13 сентября. Вместе с ними на место событий выехали сотрудники полиции Патонга.

Как следует из публикации Phuket Rescue Team Volunteers, иностранец на скутере Honda Click врезался в ехавший перед ним автомобиль, который, видимо, в тот момент сбрасывал скорость. Мужчина в итоге получил травмы головы и левой ноги, потребовавшие наложения швов, в том числе, на лицо. Пострадавший заявил, что у него «не сработали тормоза».

«Шлемы спасают жизни... Этот мотоциклист был в шлеме, который, возможно, и спас ему жизнь. Он не помнит, действительно ли, пробил заднее стекло именно головой, но все указывает на это. Шлем выглядит неповрежденным, и он сделал свое дело», – говорится в публикации Rescue Team Volunteers Phuket.

На фотографиях видно, что до эвакуации пострадавшего спасатели закрыли место аварии своей машиной быстрого реагирования, чтобы никто из других водителей не врезался в поврежденные скутер и автомобиль. Подобные прецеденты имели место на извилистых пхукетских дорогах.

Команда Rescue Team Volunteers Phuket работает волонтерская организация, не имеет госфинансирования и существует за счет пожертвований жителей Пхукета и обучения людей основам первой помощи. Спасатели закончили публикацию об инциденте просьбой поддержать их денежным переводом, чтобы они могли продолжать работу.

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