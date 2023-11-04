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Иностранец арестован за оверстэй в аэропорту Пхукета

Сотрудники Королевской полиции Таиланда арестовали иностранного гражданина за просрочку визы на 80 дней. Арест был произведен 4 ноября в международном аэропорту Пхукета, сообщило местного отделение Иммиграционного бюро. О личности нарушителя законодательства и обстоятельствах ареста ничего сказано не было.

Новости Пхукета

4 Ноября 2023, 05:41 PM
Иностранец арестован за оверстэй отделом Иммиграционного бюро по аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Иностранец арестован за оверстэй отделом Иммиграционного бюро по аэропорту Пхукета. Фото: Phuket Immigration Checkpoint

Сообщение об аресте иностранца за оверстэй было опубликовано на страница Phuket Immigration Checkpoint примерно в 15:45 дня 4 ноября. Сам арест, согласно отчету базирующихся в аэропорту сотрудников Иммиграционного бюро был произведен в 12:30. 

Приведенная ведомством информация минимальна. У иностранца выявили оверстэй продолжительностью в 80 дней. Затем его передали в полицейский участок Саку для привлечения к ответственности по закону.

По правилам Good guys in, Bad guys out, мужчине грозит штраф в 20 тыс. бат, депортация и запрет на въезд в Таиланд на ближайшие пять лет. Национальность нарушителя неизвестна. 

Ранее на этой неделе глава пхукетского офиса Иммиграционного бюро полковник Тханет Сукчай подвел итоги первого года кампании Crime Free Phuket, направленной на борьбу с нарушениями визового законодательства иностранными гражданами (хотя и не ограничивающейся только этим).

За период с 1 ноября 2022 года (полное открытие Таиланда для туризма) по 30 октября 2023 года за оверстэй были арестованы 66 человек, общее число арестов по профилю Иммиграционного бюро – 188.

Также в рамках кампании были проведены визовые проверки в отношении 5609 иностранцев. На долю граждан России из этого числа пришлось 1667 кейсов, что есть порядка 30%.

Такой процент стабильно держался на протяжении всего последнего года, в который россияне были и самыми массовыми туристами на Пхукете, и самыми многочисленными иностранными резидентами.

 

 

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