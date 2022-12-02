Иностранец арестован за оверстэй на Пхукете

Пхукетский офис Иммиграционного бюро сообщил об аресте гражданина Филиппин за нелегальное нахождение в Таиланде. На момент задержания оверстэй у мужчины составлял 252, теперь его ждет штраф и депортация и, вероятнее всего, занесение в черный список с временным запретом на въезд в Королевство.

Иккапоп Тхонгтуб

Гражданин Филиппин по имени Лито Лопес был арестован во второй половине дня 2 декабря на Soi Nam Tok Kathu (Soi Kathu Watefall) в шестом мубане Кату, где он снимал жилье. Согласно сообщению Иммиграционного бюро, операцией по аресту лично руководили сразу два подполковника иммиграционной полиции – заместитель начальника пхукетского отделения Канисорн Тиракарн и генеральный инспектор Анирут Паттаравиват.

Иммиграционное бюро сообщило, что потенциальный нарушитель был выявлен в рамках изучения сообщений об иностранцах, нарушающих закон в Таиланде. Впрочем, ведомство не раскрыло никаких подробностей о том, откуда поступило сообщение конкретно о 55-летнем господине Лопесе и что в нем говорилось.

Около 15:00 дня сотрудники Иммиграционного бюро встретили иностранца у его жилья в Кату, проверили у него документы, после чего предъявили обвинения в нарушении миграционного законодательства.

Как уточнило бюро, господин Лопес в последний раз пересекал границу Таиланда в марте 2020 года, въехав в страну из Мьянмы в Ранонге, на одном из популярных пунктов совершения бордер-ранов, куда в основном отправлялись до пандемии все желающие совершить краткосрочное пересечение границы для получения нового штампа на пребывание в стране.

Господин Лопес въехал в Таиланд по не-иммиграционной визе. Затем он получал другие разрешения на пребывание, не выезжая за пределы Королевства. Последний штамп истек 25 марта 2022 года, после этого мужчина находился на Пхукете на нелегальном положении.

Иммиграционное бюро не сообщило, как именно иностранец объяснил свой оверстей, тем более, что в марте этого года Таиланд еще выдавал ковидные продления. Эта практика была прекращена только c 25 августа (до этого власти планировали прекратить выдавать продления с 25 марта, но в итоге продлили срок их оформления).