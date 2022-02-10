Иностранец арестован в связи с убийством индуса на Пхукете

Полиция арестовала неназванного иностранного гражданина в рамках расследования на Пхукете предполагаемого «индийского гангстера» Джими Сандху, также известного под именем Мандип Сингх.

Иккапоп Тхонгтуб

Иностранец был арестован после того, как полиция обнаружили GPS-передатчик, установленный на арендованном автомобиле Сандху. Отследив получателя сигнала (мобильный телефон в одном из домов на Soi Saturday), полицейские получили ордер и вечером 9 февраля произвели арест. Имя арестованного не раскрывается. Известно лишь, что это мужчина с иностранным гражданством. Также было сообщено, что арест производился при поддержке солдат вооруженных сил Таиланда.

Сандху был застрелен около 22:30 вечера 4 февраля. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как господин Сандху вышел из красного автомобиля MG, после чего к нему приблизились двое мужчин и открыли по нему огонь из огнестрельного оружия. Всего было произведено около двух десятков выстрелов, стреляли из пистолетов калибров 9 мм и .380.

При осмотре тела, которое по неким причинам было обнаружено лишь утром, полицейские обнаружили канадский паспорт и канадские же водительские права на разные имена. В обоих документах имена были индийские, но Джими Сандху среди них не было. Имя, которое сейчас считается настоящим, назвала канадская пресса, в частности, газета Vancouver Sun. Теперь это имя (Джими Сандху) использует и полиция, хотя раньше именовала погибшего в соответствии с записью в паспорте, по которому он въехал (Мандип Сингх).

Сейчас канадские власти уже подтвердили, что паспорт является подлинным, но для его получения индус предоставил ложные сведения. Позже он был лишен гражданства Канады, что, впрочем, не помешало ему въехать в Таиланд как канадцу.

В ходе следственных мероприятий в районе Saiyuan Rd. полицейские обнаружили в одном из мусорных баков одежду, предположительно, выкинутую стрелками после расправы над Сандху. Сейчас следователи ждут от криминалистов результаты ДНК-тестов.

Ожидается, что сегодня на Пхукет должен в очередной раз прибыть шеф полиции Таиланда генерал Суван Джангйодсук. Офицер уже посещал остров 7 февраля, но сделанные им заявления по большей части относились к тому, как связанный с криминалом Сандху въехал в страну.

Непосредственно на Пхукете поиском стрелков, расправившихся с индусами, занимаются 20 команд силовиков. Об убийцах известно, что это, предположительно, двое иностранцев ростом не менее 180 см. Другие данные в открытом доступе отсутствуют.