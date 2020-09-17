Иммиграционное бюро Пхукета до сих пор не получило инструкций из Бангкока относительно того, что делать с иностранцами с долгосрочными визами, которым нужно продлить годовые разрешения на пребывание и которые не могут этого сделать по причине того, что их уровень заработка сейчас ниже минимальной планки.

Новости Пхукета

17 Сентября 2020, 10:36 AM

Иностранцы с годовыми визами не дождались смягчения требований по уровню дохода. Фото: Архив The Phuket News

Согласно Иммиграционному законодательству Таиланда, работающий в стране иностранец должен легально зарабатывать не меньше определенной суммы в месяц, чтобы продлевать разрешение на пребывание на новый год. К примеру, для стран Западной Европы и США планка составляет 50 тыс. бат, для Южной Кореи и Гонконга – 45 тыс. бат, для России и Восточной Европы – 35 тыс. бат. Из-за экономических последствий пандемии зарплаты многих иностранных работников оказались ниже прописанного в законе минимума.

Ранее в этом месяце подполковник Удом Тхонгчин из Иммиграционного бюро Пхукета предполагал, что к 15 сентября Бангкок может принять решение о смягчении политики в данном отношении и призывал иностранцев не торопиться с подачей заявлений, если уровень дохода не соответствует требованиям.

«Мы можем принять заявления, но одобрены они не будут. Документы одобряются не здесь [на Пхукете], а в провинции Сонгкхла [в региональном штабе Иммиграционного бюро]. Но и там одобрения не будет, поскольку условия для продления не выполнены», – говорил подполковник Тхонгчин.

По состоянию на 16 сентября ситуация не изменилась, о чем The Phuket News заявил заместитель начальника Иммиграционного бюро Пхукета полковник Нарыват Путтхавиро.

«Я понимаю ситуацию, в которую попали обладатели долгосрочных виз, но никаких новых мер для них принято не было. Мы также ждем приказа из штаб-квартиры в Бангкоке», – заявил полковник Путтхавиро.

В качестве единственного варианта полковник предложил обращаться за 30-дневным продлением на основании письма из посольства.

«Мы принимаем письма из посольств как виде оригинальных документов, так и в виде распечаток электронных писем. Их так же легко проверить на подлинность», – добавил полковник Путтхавиро.

Также офицер подчеркнул, что новая специальная туристическая виза (STV) на три периода по 90 дней не предназначена на иностранцев, которые уже находятся в Таиланде. Перейти на нее с другого типа визы невозможно.

«Эта виза только для въезжающих в страну новых туристов», – заявил полковник Путтхавиро.