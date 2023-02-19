Иностранцу вернули забытые в такси деньги и документы

Туристическая полиция Пхукета сообщила об очередном случае благополучного возвращения владельцу денег и документов, забытых в местном такси. Это уже седьмая публикация ведомства в Facebook за сутки, но о по-настоящему серьезных делах, таких как три избиения туристов в Патонге, правоохранители молчат.

Новости Пхукета

В публикации на Facebook, размещенной в 7:09 утра 19 февраля, турполиция сообщала, что отделение в аэропорту нашло и организовало возвращение туристу имущества, забытого в такси, на котором иностранец ехал в Патонг.

Никакой другой содержательной информации в посте нет, но имеются две фотографии. На первой один мужчина передает другому бумажник. На второй – турецкие документы, банковская карта и наличные деньги (доллары, баты и российская банкнота в 1000 рублей).

Публикация стала одной из сразу семи, размещенных за последние сутки. Причем ни один из постов PR-блицкрига не касался недавних резонансных дел, которые однозначно относятся к профилю туристической полиции и действий по которым ожидают от полицейских сами тайцы.

В частности, ведомство продолжает хранить молчание обо всех трех последних избиениях иностранцев в Патонге, хотя в двух случаях есть видео, а в третьем – фактическое признание другой стороны в том, что иностранец был избит.

Турполиция, успевшая за сутки сделать семь постов в Facekook, не сообщила ни о суде в рамках дела по одной из драк (о нем писали местные СМИ), ни об экстренной встрече официальных лиц с охранниками ночных клубов в рамках другого избиения (о событии известно из публикации Причавуда Кисина).

Турполиция Пхукета широко осветила визит на остров своего непосредственного начальника генерал-лейтенанта Сукхуна Проммайона, командующего всей туристической полицией Таиланда. Однако ничего не было сказано о сути визита и содержании тех бесед, которые бангкокский офицер провел с местными сотрудниками во главе с подполковником Эккачаем Сири.

Участок выложил фото с мероприятий с участием высокопоставленного бангкокского офицера и одной строчкой упомянул отданные им некие инструкции, но в конкретику решил не вдаваться.

В другой публикации было коротко сообщено о смене руководителя туристической полиции на Пхукете. Подполковник Эккачай Сири, долгое время служивший непосредственно на острове, переведен на должность заместителя начальника второго дивизиона третьего региона, к которому Пхукет относится по структурной организации ведомства. Его место занял подполковник Сакарин Анусамансакун.