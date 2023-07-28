Иностранцу на Пхукете срочно требуется кровь с отрицательным резусом

Больница Vachira Phuket Hospital обратилась к пхукетскому сообществу с призывом сдать кровь для пациента из ЮАР, госпитализированного 27 июля с тяжелой формой денге – геморрагической лихорадкой. У 62-летнего мужчины отрицательный резус-фактор, который почти не встречается у тайцев, а поэтому такая кровь всегда в дефиците как у самой Vachira Hospital, так и у Красного Креста. Призыв распространило Иммиграционное бюро Пхукета, поддерживающее медиков в том, что касается работы с иностранными донорами.

Новости Пхукета

28 Июля 2023, 08:00 AM

Все желающие могут присоединиться к тайской традиции делать добрые дела в честь Короля и сдать кровь 28 июля. Фото: Phuket RBC

«Господин Мариус Колеске, гражданин ЮАР в возрасте 62 лет, находится в отделении интенсивной терапии Vachira Phuket Hosital с 27 июля 2023 года. Он борется с отказом дыхательной системы и геморрагической лихорадкой денге. Как вы понимаете, его состояние чрезвычайно тяжелое, пациенту необходимо немедленное переливание крови, чтобы помочь ему вернуться к жизни», – говорится в обращении международного отдела Vachira Phuket Hospital, которое распространило 27 июля Иммиграционное бюро.

«Мы просим помощи сообщества и друзей на Пхукете. Пожалуйста, приходите сдать кровь для господина Колеске. Требуемая группа – «О минус» [первая отрицательная], но любая совместимая группа будет принята с глубокой благодарностью. Ваша помощь может иметь решающее значение в борьбе господина Колеске за жизнь», – добавляется в обращении за подписью сотрудницы больницы Метхави Манисри.

Больница отметила, что существенную помощь окажет и распространение информации о случае господина Колеске, поскольку это может помочь найти донора с нужной кровью.

В обращении Vachira Phuket Hospital говорится, что с благодарностью будет принята любая совместимая группа крови, но это, видимо, стандартная формула для обращений за помощью. Дело в том, что первая отрицательная группа (О-) подходит для переливания носителям всех других отрицательных групп, однако самому человеку можно переливать только первую отрицательную. Люди с группой О-, такие как господин Колеске, являются бесценными донорами, но сами могут получать кровь только от таких же, как они. В среднем по миру число носителей О- составляет 7-10% населения, однако в Таиланде и Юго-Восточной Азии отрицательный резус встречается у 0,3% людей.

«Если у вас есть вопросы или вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Мы искренне благодарим вас за то, что уделенное нам время, выслушанную просьбу и благородное участие в этой инициативе по спасению человеческой жизни», – говорится в письме Vachira Phuket Hospital.

Телефоны Vachira Phuket Hospital: +66 7636 1236 и 66 81 845 5052. Эл. почта: inter.vachiraphuket@gmail.com. Сайт: www.vachiraphuket.go.th.

Сдать кровь для Мариуса Колеске можно в банке крови Vachira Phuket Hospital (четвертый этаж Vachira Hospital, с 9:00 до 15:00 в выходные и праздничные дни) и в Региональном банке крови Красного Креста на Пхукете (Phuket RBC в офисе Красного Креста, c 9:00 до 15:30 в выходные и праздники).

Также сегодня, 28 июля, в Limelight Avenue в Пхукет-Тауне будет проводиться донорская акция, приуроченная к дню рождения Короля Таиланда Рамы Х. Время проведения – с 10:00 до 18:00, все доноры получат в подарок памятную футболку.