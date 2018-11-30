Иностранцев в Таиланде будут предупреждать об истечении виз по SMS

Иммиграционное бюро Таиланда начинает тестирование сервиса текстового уведомления иностранцев об истечении срока разрешенного пребывания в стране.

Новости Пхукета

30 Ноября 2018, 09:47 AM

Фото: Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, легально находящиеся в стране иностранцы будут получать SMS-уведомление за некоторое время до того, как у них истечет разрешенный срок пребывание стране (само Иммиграционное бюро в данное случает использует выражение «истечет виза»).

По словам шефа Иммиграционного бюро Сурачета Хакпана, сперва сервис заработает в провинции Чонбури, где находится курорт Паттайя, популярный как у туристов, так и у экспатов.

«Это поможет иностранцам не забывать о дате истечения виз», – заявил генерал Хакпан.

Впрочем, шеф Иммиграционного бюро Чонбури Сонгпрод Сирисукха уже отметил, что SMS-уведомления будут получать лишь те иностранцы, чьи телефонные номера известны ведомству.

Ранее тайские СМИ писали, что Иммиграционное бюро Хуа-Хина уже начало соответствующий эксперимент.

На Пхукете запуск такой системы также рассматривается, однако руководство офиса пока не может озвучить никакой конкретики. В беседе с The Phuket News на прошлой недели замглавы Иммиграционного бро Пхукета Арчип Джаронсунтисук рассказал, что в проработке находятся два варианта уведомления – по SMS и по электронной почте.

«Нам нужна система, которая удовлетворит всех. Когда мы такую систему создадим, то сразу объявим публично», – заявил подполковник Джаронсунтисук.