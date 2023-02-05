Иностранцев приглашают на прививку вакциной Pfizer

Больница Vachira Phuket Hospital объявила о новой программе вакцинации для иностранцев, доступной всем зарубежным гражданам, но не бесплатной. Предлагается вакцинация препаратом Pfizer для детей и взрослых по цене в 1380 бат. Обладатели ворк-пермитов прививаются по-старому, то есть бесплатно.

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Вакцинация проводится на первом этаже корпуса, известного как Mahogany Building, говорится в уведомлении Vachira Phuket Hospital.

Детей 5-11 лет прививают по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 11:00 до 15:30.

Детей от 12 лет и взрослых прививают по вторникам, средам, четвергам и пятницам с 8:30 до 11:30.

Прививки детям от 6 месяцев до 4 лет делаются только по вторникам и средам с 11:00 до 15:30.

Предварительная запись на прививку не требуется. В праздничные дни услуга недоступна.

При этом больница подчеркивает, что иностранцы с ворк-пермитами по-прежнему могут привиться от COVID-19 бесплатно, то есть, видимо, в рамках обычной программы, расписание которой публикуется на каждый месяц отдельно, хотя и без особых изменений.

Регулярная вакцинация в феврале будет, как и прежде, проходить в корпусе Luang Por Chaem Building. Причем в расписании на февраль, в отличие от прежних, нет символа паспорта (который должен обозначать иностранца). На объявлении изображена только тайская ID-карта. По всей видимости, обладатели ворк-пермитов все же приравниваются к обладателям тайских ID. Относительно прочих иностранцев (к примеру, лиц с пенсионными визами) уверенности нет.

График по часам следующий:

Pfizer для взрослых и детей от 12 лет: 8:30-11:00;

Pfizer для детей 5-11 лет: 13:00-15:30;

Pfizer для детей до 4 лет: 13:00-15:30;

Антитела длительного действия (LAAB): 13:00-15:30.

Прививки для детей 5-11 лет, детей от 12 лет и взрослых доступны по всем будним дням. Это же относится и к LAAB.

Прививки для детей от 6 месяцев до 4 лет делаются только по вторникам и средам.