Иностранцев на Пхукете привьют неиспользованной вакциной Sinovac

Власти Пхукета решили направить не использованную в рамках прививочной кампании вакцину Sinovac на вакцинацию иностранных граждан. При этом изначально предполагалось, что прививать иностранцев будут препаратом AstraZeneca, а китайская вакцина пойдет на прививки для тайцев.

Чутхарат Плерин

1 Июня 2021, 08:06 PM

Доктор Чалермпонг Суконтапон и Прача Асаватхира. Фото: Чутхарат Плерин

Запись на вакцинацию препаратом Sinovac откроется завтра (2 июня), а сам прививочный процесс запланирован на 3-4 число. Соответствующее заявление сделал эксперт Министерства цифровой экономики и общества (M-DES) Прача Асаватхира. Новость была озвучена в ходе очередной встречи губернатора с прессой, участие в которой принял и господин Асаватхира.

«Регистрация среди живущих на Пхукете иностранцев откроется завтра в 9:00 утра. Около 30 тыс. зарегистрированных иностранцев получат вакцину Sinovac 3 и 4 июня», – заявил господин Асаватхира, который от лица M-DES курирует регистрационный портал Phuket Must Win (www.ภูเก็ตต้องชนะ.com).

Господин Асаватхира отметил, что 279,9 тыс жителей Пхукета уже получили как минимум одну прививку вакциной Sinovac, а 98,8 получили две.

«Если мы сравним эти цифры с нашим целевым показателем в 466,6 тыс. привитых на Пхукете, то как минимум первую прививку получили 59,99%, а полностью привиты были 21,17%», – отметил господин Асаватхира.

«Также еще около 17% от общего числа уже зарегистрировались на вакцинацию, но пока ждут первого укола», – добавил он.

По словам представителя M-DES, если все пойдет по плану, то к 1 июля будет привито около 80% населения Пхукета.

Как пояснил директор Vachira Hospital Phuket Чалермпонг Суконтапон, в ходе последнего раунда прививочной кампании (18-31 мая) было использовано почти 178 тыс. доз вакцины.

«У нас есть 29,7 тыс. доз вакцины Sinovac с апреля, которыми мы 3 и 4 июня привьем зарегистрировавшихся иностранцев. По состоянию на сегодняшний день у нас числятся зарегистрировавшимися 22,6 тыс. трудовых мигрантов и 5,8 тыс. других иностранцев. В общей сумме это 28,4 тыс. человек», – отметил доктор Суконтапон.

Директор Vachira Hospital также подчеркнул, что для того, чтобы Пхукет открылся для туристов, прививаться должны все. Серьезная вспышка заболевания может сорвать старт проекта Phuket Sandbox.

Добавим, что среди живущих на Пхукете иностранцев далеко не все демонстрируют желание сотрудничать с властями. Как заявил начальник пхукетского офиса Иммиграционного бюро Тханет Сукчай, к настоящему моменту около 3,5 тыс. иностранцев были привлечены к ответственности за нарушение действующих на острове коронавирусных ограничений, предписаний и запретов. Среди прочего имелись случаи отказа от сдачи анализов на COVID-19 и госпитализации.